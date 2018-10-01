ثعابين وسحالي تورّط شخصا بمعبر باب سبتة

هسبريس من الرباط

قامت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، اليوم الاثنين، بضبط ثعابين وسحالي نادرة كان أحد الأشخاص يحاول إدخالها إلى التراب الوطني.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك تمكنت خلال عملية روتينية من إيقاف مواطن مغربي كان يحاول إدخال أربعة أفاع، من فصيلة ثعابين الكرة أو الثعابين الملكية التي تعتبر من بين الحيوانات الأليفة، وأربع سحليات من فصيلة الحرباء، موضحا أن المعني بالأمر كان يخفي هذه الزواحف في أكياس من ثوب مدسوسة في كيس بلاستيكي للتمويه.

وأضاف المصدر ذاته أن استيراد هذا النوع من الزواحف يخضع لتدابير خاصة يؤطرها القانون رقم 29.05، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، كما تعتبر من بين الفصائل الحيوانية المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

وأشار إلى أن المعني بالأمر أكد في أقواله أنه "كان ينوي إدخال هذه الزواحف إلى المغرب لضمها إلى مجموعته الخاصة"، مبرزا أنه تم تسليم الثعابين والسحالي إلى المصالح الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.