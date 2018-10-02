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كُتّاب وآراء
انهيار حائط يقتل طفلة في مزكيطة قرب زاكورة
لقيت طفلة في عمر الزهور مصرعها في حادث انهيار حائط فوق رأسها، يوم أمس الاثنين بدوار تمنوكالت التابع لجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة.
وقال مصدر من السلطات المحلية إن الضحية، البالغة من العمر ست سنوات، فارقت الحياة تحت الأنقاض متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها في الحادث.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الهالكة كانت رفقة والدتها قبل أن يفاجئهما الحائط بانهيار سريع لم يمهل الضحية وقتا للهروب، مشيرا إلى أن الوقاية المدينة تدخلت وقامت بانتشال الجثة من تحت الأنقاض.
وقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أكدز، وباشرت تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث المميت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.