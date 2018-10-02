درك تحناوت يوقف 6 أشخاص بشقة معدة للدعارة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتحناوت، مساء الاثنين، ستة مشتبه فيهم، بينهم ثلاثة نساء، ضبطوا بشقة معدة للدعارة بمنطقة اوريكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية جاءت بعد محاصرة بعض سكان دوار محاذ للشقة المعنية إلى حين حضور رجال الدرك الملكي الذين اقتحموها، بإذن من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأوقفوا المتواجدين بها.

يذكر أن الموقوفين نقلوا إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي، ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على العدالة.