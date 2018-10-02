ترويج المخدرات يُورط ثلاثينيا قرب جامعة أكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت فرقة حماية محيط المؤسسات التعليمية التابعة لولاية أمن أكادير، أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

وحسب إفادة مصدر أمني فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج المخدرات في إحدى الساحات المتاخمة للحرم الجامعي بحي الداخلة، حيث جرى توقيفه، إثر كمين تم نصبه من العناصر الشرطية، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز كمية من مخدر الشيرا، عبارة عن قطع مجزأة ومعدة للبيع؛ علاوة على مبلغ مالي عائد من نشاطه الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.