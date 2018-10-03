24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. بنشماش يدعو منتخبين إلى تجميد أنشطتهم بالبيضاء (5.00)

  3. مصر تمنع ظهور مرتضى منصور في وسائل الإعلام (5.00)

  4. الدولة البقرة (5.00)

  5. "أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن أكادير يوقف متورطين في السرقة داخل منزل

أمن أكادير يوقف متورطين في السرقة داخل منزل

أمن أكادير يوقف متورطين في السرقة داخل منزل
هسبريس من أكادير
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 07:45

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 14 و17 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيهما، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، إثر تدخل دورية تابعة لفرقة الدراجين، عقب توصلها بإخبارية تفيد بتعرض منزل بحي رياض السلام للسرقة، إذ تم ضبطهما متلبسين بالسرقة من داخل المنزل موضوع الإشعار، والذي تمكنا من التسلل إليه بعد كسر إحدى نوافذه.

المصدر نفسه زاد أن هذا التدخل الفوري مكن من إحباط هذه العملية، إذ تم استرجاع مجموعة من الأغراض التي كان المشتبه فيهما بصدد سرقتها، لتتم إحالتهما على الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.