أمن أكادير يوقف متورطين في السرقة داخل منزل

هسبريس من أكادير

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 14 و17 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيهما، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، إثر تدخل دورية تابعة لفرقة الدراجين، عقب توصلها بإخبارية تفيد بتعرض منزل بحي رياض السلام للسرقة، إذ تم ضبطهما متلبسين بالسرقة من داخل المنزل موضوع الإشعار، والذي تمكنا من التسلل إليه بعد كسر إحدى نوافذه.

المصدر نفسه زاد أن هذا التدخل الفوري مكن من إحباط هذه العملية، إذ تم استرجاع مجموعة من الأغراض التي كان المشتبه فيهما بصدد سرقتها، لتتم إحالتهما على الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.