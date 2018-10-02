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كُتّاب وآراء
أمن السعيدية يشل حركة هولندي مبحوث عنه دوليا
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة السعيدية من إيقاف مواطن هولندي كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
المذكرة الدولية تقضي بإيقاف المواطن الهولندي مؤقتا على ذمة مسطرة التسليم، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف وخرق الإجراءات القضائية المتعلقة بالحضانة.
وكانت السلطات القضائية السويدية قد أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض في مواجهة المشتبه فيه البالغ من العمر 50 سنة، وطلبت من الأنتربول تعميم هذا الأمر على جميع الدول الأعضاء، بعدما وجهت إليه تهمة اختطاف ابنيه القاصرين (تسع وعشر سنوات)، وكذا خرق قرار المحكمة القاضي بمنح طليقته الحضانة.
وقد تمكنت عناصر الأمن الوطني من إيقاف المشتبه فيه على بعد ثلاثة أيام فقط من تعميم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للنشرة الحمراء في مواجهته، حيث جرى ضبطه برفقة ابنيه موضوع الشكاية بالاختطاف داخل ميناء مدينة السعيدية على متن قاربه الترفيهي.
وقد بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بإشعار الأنتربول والسلطات السويدية المختصة بقرار إيقاف المواطن الهولندي المعني بالأمر، للتعجيل بإرسال الملف الرسمي للتسليم، بينما تمت إحالة هذا الأخير على النيابة العامة المختصة لمباشرة إجراءات الإيقاف المؤقت على ذمة مسطرة التسليم، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.