قضاء الصويرة يسجن مقاولا راشيا ومستشارا مرتشيا

إبراهيم مغراوي

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الثلاثاء، بإيداع نائب رئيس جماعة الكريمات السجن من أجل خيانة الأمانة والارتشاء، كما طلبت من الدرك الملكي تعميق البحث مع رئيس جماعة ترابية.

وقد مثل رئيس المجلس الجماعي للكريمات إقليم الصويرة، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، لاستكمال التحقيق في قضية مقطع فيديو لمستشار جماعي يتلقى رشوة من مقاول.

الشريط انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها لقيادة الدرك الملكي لإيقاف هذا الأخير يوم السبت الماضي، وفتح تحقيق معمق في الموضوع.

وأوضحت مصادر من جماعة الكريمات لهسبريس أن الرئيس، الذي فتح معه التحقيق اعترف بأنه كان وراء تدبير فكرة تصوير الشريط؛ فطلب من المقاول الذي تم إيداعه السجن هو الآخر، على ذمة القضية، القيام بذلك، مضيفة أن "المسؤول الأول عن الجماعة اتخذ المقطع المرئي كوسيلة للضغط على المستشار نفسه بعدما فقد أغلبيته، للتراجع عن منافسته على رئاسة الجماعة، لحظة وضع طلب ملتمس باستقالته في شهر شتنبر الماضي".

وأوردت هذه المصادر "أن المقاول المذكور يشرف على إنجاز طريقين بالمنطقة، وحين شرع في وضع التراب في مجال جماعي تابع لأحد الدواوير احتج عيه السكان ومنعوه، فتدخل المستشار المعني للوصول إلى حل يرضي الطرفين، حيث وعدت المقاولة بإصلاح جزء من الطريق وتمويل أنابيب للماء الصالح للشرب"، على حد قولها.

وأضافت المصادر نفسها: "ولما انتقل المقاول للشروع في إنجاز الطريق الثانية طالب سكان دوار آخر بضرورة مساهمة المقاولة في حل بعض من مشاكلهم، فقررت هذه الأخيرة مساعدتهم بـ10 آلاف درهم تكلف العضو الجماعي المتابع بالحصول عليها".

يذكر أن رئيس الجماعة، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، أقيل من مهمته خلال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الاثنين الفائت، بتصويت ثلثي الأعضاء وبحضور كل من رئيس دائرة الحنشان وقائد قيادة الحنشان وممثل عن الدرك الملكي والقوات المساعدة.