غرق قارب بالناظور .. مصرع 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 25 آخرين

هسبريس - إفـي

لقي خمسة مهاجرين أفارقة مصرعهم فيما اعتبر 25 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب الليلة الماضية في مياه البحر المتوسط، شمال مدينة الناظور، حسبما أفادت مصادر أمنية مغربية اليوم.

وصرحت ذات المصادر لـ(إفي) بأن 30 من ركاب القارب جرى إنقاذهم على قيد الحياة صباح اليوم على يد سفينة صيد نقلتهم إلى ميناء بني أنصار في الناظور.

وعثر قارب تابع للبحرية الملكية على الجثث الخمسة، التي تم نقلها إلى مشرحة المستشفى الرئيسي بالناظور.

ولم يتم التوصل بعد إلى جنسية المهاجرين الأفارقة الذين كانوا على متن القارب، وكذلك النقطة الساحلية التي خرجوا منها في اتجاه إسبانيا.

ووقع الحادث في وقت حرج أشارت السلطات الإسبانية فيه إلى دخول أكثر من 33 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وخلال اليوم نفسه، أفاد الإنقاذ البحري بإسبانيا بأن قواربه أنقذت 343 مهاجرا في بحر البوران جاءوا على متن سبعة قوارب، و59 آخرين على متن قاربين في مياه المضيق و21 بالقرب من جزر الكناريا.