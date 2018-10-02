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الرئيسية | حوادث | غرق قارب بالناظور .. مصرع 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 25 آخرين

غرق قارب بالناظور .. مصرع 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 25 آخرين

غرق قارب بالناظور .. مصرع 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 25 آخرين
هسبريس - إفـي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:10

لقي خمسة مهاجرين أفارقة مصرعهم فيما اعتبر 25 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب الليلة الماضية في مياه البحر المتوسط، شمال مدينة الناظور، حسبما أفادت مصادر أمنية مغربية اليوم.

وصرحت ذات المصادر لـ(إفي) بأن 30 من ركاب القارب جرى إنقاذهم على قيد الحياة صباح اليوم على يد سفينة صيد نقلتهم إلى ميناء بني أنصار في الناظور.

وعثر قارب تابع للبحرية الملكية على الجثث الخمسة، التي تم نقلها إلى مشرحة المستشفى الرئيسي بالناظور.

ولم يتم التوصل بعد إلى جنسية المهاجرين الأفارقة الذين كانوا على متن القارب، وكذلك النقطة الساحلية التي خرجوا منها في اتجاه إسبانيا.

ووقع الحادث في وقت حرج أشارت السلطات الإسبانية فيه إلى دخول أكثر من 33 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وخلال اليوم نفسه، أفاد الإنقاذ البحري بإسبانيا بأن قواربه أنقذت 343 مهاجرا في بحر البوران جاءوا على متن سبعة قوارب، و59 آخرين على متن قاربين في مياه المضيق و21 بالقرب من جزر الكناريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - يائس من هذا البلد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:24
تداولت العديد من الصفحات الجزائرية اليوم صورة شاب مغربي مات غرقا و لفظته الأمواج بالرمال الجزائرية.. و علموا أنه مغربي لأنه كانت بحوزته نقود مغربية.. 15 درهم.. رحمه الله و رحم كل من فُقد في غياهب البحار هربا من المملكة السعيدة و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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66
2 - المغربي الحر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:32
الوضع اصبح محرجا جدا جدا كثرة الغرقى والقتلى والله يعلم من وراء هذه الظاهرة الخطيرة التي حيرت المتتبعين في افطار العالم والمغرب بعد البوابة الرئيسية للهجرة نحو اوروبا
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24
3 - mohammed الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:40
رحمه الله ، دك الشي صحيح ، 15 درهم هي اللي كاينا , و الويل للخونة
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25
4 - الميادي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:43
أرأيتم ماذا فعلت الرأسمالية بنا ؟ألاف من اليد العاملة الرخيصة تهرب لدول أصحاب الأموال أرى أن المستفيد الأول و الأخير من الهجرة السرية هو مستغلي الرخص البشري.
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21
5 - فتيتيح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:44
نصيحة لكل حراگ مغربي ان يصبغ جلده باللون الاسود حتى يتفادى رصاص البحرية الملكية و يتم انقاذه او على الاقل انتشال جثته ليدفنه اهله
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-11
6 - مروكي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:45
هل هو في الاصل كان حي ؟
كان ميت في هذا البلد .
اللهم البحر
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-16
7 - خليلوفيتش الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:47
واش خمسة أفارقة ولا خافو أيقولو خمسة مغاربة المهم لخبار تبان تبان
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-14
8 - حمودة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:54
سوائل هل جتة المهاجرين جنوب الصحراء تبقي في المغرب واين تذفن ؟
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11
9 - hassan الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:02
المغرب أصبح قنطرة الموت
والحكومة رحلوا جميع الأفارقة لبلدانهم
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10
10 - commentaire 1 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:06
il a 15 dhs marocaines dans ces poches ce n.es pas une preuve qu il est marocain.
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-12
11 - مفيد ابو الغار الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:08
رغم كثرة الغرقى في البحر هربا من جحيم البطالة والفقر والتهميش يخرج علينا رءييس الحكومة ليؤكد لنا ان الوضع في المغرب افضل من فرنسا التي تعتبر ثاني قوة اقتصادية في اوروبا بعد المانيا
سكت دهرا ونطق كفرا
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22
12 - سفيان الهولندي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:18
رحم الله شهداء الهجرة السرية ان لله وإن إليه راجعون.
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9
13 - ولد حميدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:31
الجزائريون يتكلمون كما لو أنهم لا يركبون قوارب الموت رغم أن بلدهم غني بالإضافة بعدهم لأوربا مقارنة مع المغرب اما وجود15 درهم فمادا سيفعل بنقود مغربية عندما يقطع البحر و أين دهبت العملة الصعبة التي ياخذها معهم المهاجرون اخدوها لهم و وجدوا فقط 15 درهم
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8
14 - مغربي وافتخر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:34
والله العظيم انا مغربي جد متواضع والحمد لله واحلف وبصراحة ان بلدنا مستهدف وشعبه في سبات إلا المخربين هم من يحاولوا بجميع الطرق نشر الفتنة عبر النت ببيع الأوهام لشبابنا التائه. والله ثم والله رغم مشاكل بلدنا فهي أقل بكثير من مشاكل بلدان أخرى وخاصة بجوارنا ويبقى مغربنا احسن بكثير من أي بلد. طال الزمان ام قصر لن يقبل عن أي مغربي الا بلده (الجلد المغربي أينما كان إذا خناز تهز غا بلاد المغرب). انا شخصيا والله اعرف 17 دولة والله ثم والله وبكل صدق بلدنا من أحسن البلدان في العالم ولسوء حظنا أكبر مشكل هو نحن المغاربة. والله ثم والله أكبر عدو لمغربنا هو شعبنا المغربي الغالط تماما وسيندم عندما يعرف الحقيقة. أي ت تغيير وتحسين لظروفنا لن يحصل إلا بنا نحن مع ملكنا. A suivre
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