رفع عقوبة قاتل أرملة مجيد إلى عشرة أشهر‎ سجنا

هسبريس من الرباط

قضت محكمة الاستئناف للقطب الجنحي بالمحكمة الزجرية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء برفع العقوبة الحبسية في حق المتسبب في مقتل أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، إلى عشرة أشهر.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد حكمت على الشاب المتسبب في الحادثة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.

المتهم، والذي لقب إعلاميا بـ"ولد الفشوش"، ينسب إليه التسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته على مستوى كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء، أوائل غشت الماضي، وأنه كان يقود بسرعة مفرطة أدت إلى صدم شخص آخر خلال محاولته الفرار.