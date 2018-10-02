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كُتّاب وآراء
رفع عقوبة قاتل أرملة مجيد إلى عشرة أشهر سجنا
قضت محكمة الاستئناف للقطب الجنحي بالمحكمة الزجرية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء برفع العقوبة الحبسية في حق المتسبب في مقتل أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، إلى عشرة أشهر.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد حكمت على الشاب المتسبب في الحادثة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.
المتهم، والذي لقب إعلاميا بـ"ولد الفشوش"، ينسب إليه التسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته على مستوى كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء، أوائل غشت الماضي، وأنه كان يقود بسرعة مفرطة أدت إلى صدم شخص آخر خلال محاولته الفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
هذا خاصو المؤبد. طريقة القيادة ديالو هي لي قتلات و خاصو ياخذ الجزاء ديالو.
القتل الغير العمد هي منين تتكون محترم قانون السير و تيجي شي واحد يترمى قدامك ولا نسى راسو وسط الطريق....
هذا قتل عن سبق اصرار و ترصد. المؤبد.
كيف لكم أن تسموا هذه الجريمة قتل خطأ.
هذا الشخص قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
لم يحترم قوانين السير. وحاول الهروب بعد اقتراف جريمة القتل مما أدى إلى إعطاب مواطن ثان.
اتقوا الله، ستسألون عن أحكامكم الجائرة هاته.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
الحمد لله أن هناك يوم حساب، وستسألون ...