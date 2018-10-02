24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات (5.00)

  3. "البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء (5.00)

  4. "مفاوضات كولر" تواجه المواقف الثابتة لأطراف النزاع في الصحراء (5.00)

  5. أغلال العزلة والتهميش تقيّد أولاد الصغير وعفيف بإقليم سطات (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رفع عقوبة قاتل أرملة مجيد إلى عشرة أشهر‎ سجنا

رفع عقوبة قاتل أرملة مجيد إلى عشرة أشهر‎ سجنا

رفع عقوبة قاتل أرملة مجيد إلى عشرة أشهر‎ سجنا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:00

قضت محكمة الاستئناف للقطب الجنحي بالمحكمة الزجرية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء برفع العقوبة الحبسية في حق المتسبب في مقتل أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، إلى عشرة أشهر.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد حكمت على الشاب المتسبب في الحادثة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.

المتهم، والذي لقب إعلاميا بـ"ولد الفشوش"، ينسب إليه التسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته على مستوى كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء، أوائل غشت الماضي، وأنه كان يقود بسرعة مفرطة أدت إلى صدم شخص آخر خلال محاولته الفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - قلب الأسد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:11
ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - احمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:15
لا ا ضن انه ولد فشوش والا كيف نفسر حادثة أمين حاريث و ملكة جمال تقريبا نفس الحادثة ا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
3 - الحاج عبد الله الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:16
حكم جد قاسي ...لا حول ولا قوة الا بالله ....شاب مسكين يله شد الباك و كان باغي اتابع الدراسة تاعوا في الخارج دمروا ليه حياتوا رغم أنه لم يتعمد قتل هاته المرأة لفعمره 81 سنة ....الحوادت تتوقع علاش هاد العقلية تاع الانتقام إن الله غفور رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
4 - علال الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:16
10 أشهر بس كما يقول المصري والله يسترنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - سيركوح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:22
عقوبة مناسبة شيء ما نتمني ان تكون درس لهذا الشاب ولجميع الاباء والامهات لان اعطاء السيارة للابن او بنت فالمسؤولية مشتركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Rbati الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:28
10 شهور؟ شنو هي 10 شهور في حق إنسان استهتر بحياة انسان فحالو؟
هذا خاصو المؤبد. طريقة القيادة ديالو هي لي قتلات و خاصو ياخذ الجزاء ديالو.
القتل الغير العمد هي منين تتكون محترم قانون السير و تيجي شي واحد يترمى قدامك ولا نسى راسو وسط الطريق....
هذا قتل عن سبق اصرار و ترصد. المؤبد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - محمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:28
مونيكا التي قتلت شابين مع حالة سكر اعطاوها السراح و الشاب لي قتل المراة العجوز عن غير قصد اعطاوه 10 شهور و غرامة.فهموني يا ناس القانون الله اجازيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - بيلوط الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:31
تعقيبا على واحد فيديو ديال الأب ديالو كيقول ولدي راه هير ولد الشعب ولد عادي اوكي سيدي ولد الشعب كيسوق رانج روفر فعمر 18 عام ممممممممممم اوا ولد لفشوش اش ايسوق طيارة زعما ؟ راه ولد الشعب معندوش اصلا امكانيات ولا واليديه باش حت يتصور حداها هههه كضحكو علينا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - عدي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:32
لانه ولد الفشوش رغم إن كان ثبت عليه القتل العمد يحكم عليه بهذا الحكم الهزيل لمدة شهرين ويزيدون له بضعة أشهر حتى يبدو الحكم عادلا رغم إزهاقه لروح بشرية وحتى في حالة القتل الغير العمد يكون تصرف هؤلاء الشباب الغير منضبط يحتاج إلى عقوبة زجرية كبيرة تكون بمثابة ردع للآخرين المتهورين وما أكثرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - سعيد العلوي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:34
اللهم إن هذا منكر.
كيف لكم أن تسموا هذه الجريمة قتل خطأ.
هذا الشخص قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
لم يحترم قوانين السير. وحاول الهروب بعد اقتراف جريمة القتل مما أدى إلى إعطاب مواطن ثان.
اتقوا الله، ستسألون عن أحكامكم الجائرة هاته.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
الحمد لله أن هناك يوم حساب، وستسألون ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - غيثة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:37
ردا على المتدخل رقم 2 صحيح هو نفس ولد الفشوش لان ابن الضحية لم يتنازل عن حق والدته و لم يتوصل مع اهل الجاني الى تراض مثل ما صار مع حادث مراكش اهل الضحايا توصلوا إلى تراض مع الجانية بتعويض مالي اتفقوا عليه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - الهام الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:39
عشرة اشهر بالطبع فالضحية ارملة الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس وليس حارس بسيط او شابين بفترشان الأرض ليلا كما هو الحال في حوادث أخرى طبعا نحن لسنا ضد العقوبة للمخطىء و السيدة الضحية لا تستحق أق من غيرها سواء كان السائق ولد الفشوش و لا ولد الزلط لكن أليس القانون المغربي قانون واحد فلماذا الكيل يمكيالين و إذا كان هناك داعي لحكم مخفف فهذا الشاب أولى من لاعب متهور و من عارضة سكرانة على الأقل إعتبارا لمستقبله و لظروف الحادثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - كريم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:40
اعطاوه 10 شهر لانه ولد الشعب اما باربي ملكة جمال مراكش عطاوه السراح و أمين لاعب كرة القدم عطاوه تاهو السراح.....القانون تتطبق غير على ولاد الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - مهاجر 2000 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:41
لاأضن ولد فشوش ولد فشوش لبصح في الرباط راه عمل حادتة كوثق راسو بصوت وصورة محيح على البوليس في أخير عفو ولكن هدا شاب مسكين .في مدونةالسير.شهرين ولكن أرملة .....كرة التنس سابقا .....لاعدل لا صحة لا تعليم ربي يخود فيكم حق حكومة ضالمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.