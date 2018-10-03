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كُتّاب وآراء
توقيف أربعيني مشتبه فيه بقتل نادلة بأيت ملول
تمكنت مصالح الأمن بمدينة إنزكان، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول، الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد.
وحسب مصدر أمني، فقد عاينت مصالح الأمن ذاتها، بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، جثة فتاة، تبلغ من العمر 20 سنة وتعمل نادلة، عثر عليها مكبلة اليدين داخل الغرفة التي تقطن بها بحي "أسايس" بالمدينة ذاتها، حيث رجحت المعاينات الأولية أن تكون قد تعرضت لعملية خنق بواسطة قماش.
المصدر نفسه زاد بأن التحريات والأبحاث الميدانية، التي أشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية، قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وتم توقيفه بمدينة إنزكان، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تتواصل حاليا إجراءات البحث والتحري من أجل تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.