قتيل وجرحى في حادثة سير مؤلمة قرب برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي سائق سيارة أجرة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير مميتة على مستوى طريق بومعيزة الرابطة بين حد السوالم وبرشيد.

وحسب مصادر من مكان الحادث، فإن سائق سيارة الأجرة "ر، ش"، الذي يقارب سنه 37 سنة والذي ينحدر من منطقة أولاد عبّو الغنيميين، كان متجها عبر سيارة أجرة من الصنف الأول نحو مدينة برشيد؛ إلا أن اصطداما قويّا وقع بين سيارة الأجرة وسيارة خفيفة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وزادت المصادر ذاتها أن ممثل السلطات المحلية وأفرادا من الدرك الملكي انتقلوا إلى مكان الحادث، وقاموا بتوجيه 7 جرحى بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد، وبعد تلقي الإسعافات الأولية، جرى الاحتفاظ بـ5 أشخاص، وتوجيه مصابين اثنين إلى الدار البيضاء، من بينهما سائق سيارة الأجرة الذي توفي على الرغم من العلاجات التي قدّمت له.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة السائق بقسم الأموات، مع إجراء فحص ومعاينة من قبل طبيب مختص، وفتح بحث من قبل الدرك الملكي سرية برشيد في النازلة لتحديد المسؤوليات في الحادث.

وعبّر عدد من ساكنة برشيد ومرتادي طريق بومعيزة، في اتصالات متفرقة بهسبريس، عن استيائهم من الوضعية" الكارثية" التي يوجد عليها المقطع الطرقي سالف الذكر؛ وهو ما يتسبب في حوادث مميتة، مطالبين بإصلاح المسلك الطرقي إيقاف لما نعتوه بـ"النزيف".