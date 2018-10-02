24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات (5.00)

  3. "البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء (5.00)

  4. "مفاوضات كولر" تواجه المواقف الثابتة لأطراف النزاع في الصحراء (5.00)

  5. أغلال العزلة والتهميش تقيّد أولاد الصغير وعفيف بإقليم سطات (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حادثة سير مؤلمة قرب برشيد

قتيل وجرحى في حادثة سير مؤلمة قرب برشيد

قتيل وجرحى في حادثة سير مؤلمة قرب برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:05

توفي سائق سيارة أجرة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير مميتة على مستوى طريق بومعيزة الرابطة بين حد السوالم وبرشيد.

وحسب مصادر من مكان الحادث، فإن سائق سيارة الأجرة "ر، ش"، الذي يقارب سنه 37 سنة والذي ينحدر من منطقة أولاد عبّو الغنيميين، كان متجها عبر سيارة أجرة من الصنف الأول نحو مدينة برشيد؛ إلا أن اصطداما قويّا وقع بين سيارة الأجرة وسيارة خفيفة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وزادت المصادر ذاتها أن ممثل السلطات المحلية وأفرادا من الدرك الملكي انتقلوا إلى مكان الحادث، وقاموا بتوجيه 7 جرحى بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد، وبعد تلقي الإسعافات الأولية، جرى الاحتفاظ بـ5 أشخاص، وتوجيه مصابين اثنين إلى الدار البيضاء، من بينهما سائق سيارة الأجرة الذي توفي على الرغم من العلاجات التي قدّمت له.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة السائق بقسم الأموات، مع إجراء فحص ومعاينة من قبل طبيب مختص، وفتح بحث من قبل الدرك الملكي سرية برشيد في النازلة لتحديد المسؤوليات في الحادث.

وعبّر عدد من ساكنة برشيد ومرتادي طريق بومعيزة، في اتصالات متفرقة بهسبريس، عن استيائهم من الوضعية" الكارثية" التي يوجد عليها المقطع الطرقي سالف الذكر؛ وهو ما يتسبب في حوادث مميتة، مطالبين بإصلاح المسلك الطرقي إيقاف لما نعتوه بـ"النزيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اسبانيا الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:13
كل يوم يمر إلا ونسمع عن موتى وقتلى في حرب الطرقات المغربية. اين يكمن الخلل هل في الطرقات ام احوال السيارات ام في البشر ؟ يموت كل يوم اكثر من الحرب بدولة ما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ابو سفيان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:23
اتقو الله في انفسكم فمن الواجب احترام قانون السير حتى ولو كانت الضروف غير مسموحة حفاضا على ارواحكم من شر الطرقات . تغمدهم الله بمغفرة واج كريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - بومعيزة طريق الموت الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:27
طريق بومعيزة مقطع كارثي وخطير سجلت فيه حوادث خطيرة وازهقت فيه ارواح ابرياء الا ان المسؤولين لا حياة لمن تنادي لا يريدون اصلاحه الله يرحم القتلى ويشافي الجرحى في انتظار حادثة وقتلى جدد شكرا هسبريس على اثارة موضوع الطريق الطيقة والمحفرة ... التي تتسبب في هذه الحوادث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Kamal Deutschland الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:29
ويستمر مسلسل حوادث السير في المغرب وبدون أمل أن تقل هذه المعضلة التي تتسبب في موت الآلاف سنويا.الغريب في الأمر هو غياب الموعظة مما يقع،بل على العكس الأمر يزيد سوؤا يوما بعد يوم،والأغرب هو أن كل شخص تجالسه يشتكي من طريقة سياقة الآخرين والتحدث بالمبني للمجهول.والله المغاربة بصفة عامة لايعرفوا السياقة،بل نحن نحرك السيارات من أماكنها فقط.البداية تبدأ من سيارة التعليم التي لا تعطي الطرق الصحيحة والسليمة للسياقة زائد المواطن في حد ذاته مشكل.الأنانية واللامبالات والجهل واللاإنسانية هي السائدة.عدم ٱحترام قانون السير والسرعة المفرطة حتى بدون سبب.والله لو ترى كيف تسوق الناس في ألمانيا والدول الإسكندناڤية لخجلنا ركوب السيارة أصلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - بومعيزة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:29
نعم إنها طريق لا تصلح حتى للمشي على الأقدام وخصوصا نقطة التقاطع بومعيزة طريق دات امواج وحفر يجب على المسؤولين أن يقوموا باصلاحها خصوصا أنها طريق مهمة ودائمة الاستعمال والله يرحم السائق ويصبر اهله ويشفي المصابين آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Kamal Deutschland الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:37
والله العنصر البشري هو السبب.السياقة في المغرب الداخل مفقود والخارج مولود.حتى (النخبة) تتصرف بجهل وأنانية ووقاحة أثناء السياقة.في الطريق السيار عندما تكون حادثة وهناك ٱزدحام ترى الناس يمرون من أقصى اليمين بكل وقاحة،وهذا الممر مخصص لسيارة الإسعاف أو الشرطة أو الدرك.من أين ستمر سيارة الإسعاف إذا كان هناك شخص في خطر؟ زد على أنت في السطات والبعض في بن جرير ويعطيك الفار باش تخوي الطريق، وخا قدامك عامر إبقا لاصق فيك غير تقيس لفران إدخل فيك.زد على الدوبلاج في ڤيراج وخط متصل.المهم شعب مريض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مجد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:38
يجب معاقبة الوزارة المعنية بصيانة الطريق. الطريق كارثية وخاصة تلاقي الطرقات بين اولاد عبو وبوسكورة و سوالم و برشيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - سعيد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:38
اخطر محور طرقي يسمى بومعيزة ورغم رداءته والمرور الصعب لا يد من حل المشكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.