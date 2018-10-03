جريمة قتل تستنفر السلطات ضواحي بولعوان

إبراهيم الحافظون من سطات

استنفرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بخميس متوح ناحية الجديدة، أمس الثلاثاء، عناصرها بعد العثور على جثة شاب، تحمل آثار العنف على مستوى الرأس، مرمية بإحدى الحفر بمنطقة بولعوان، التابعة لإقليم الجديدة جهة الدار البيضاء–سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، في عقده الثاني، كان يقضي الليل قيد حياته في حراسة إحدى الضيعات بالتعاونيات الاتفاقية بشركة بولعوان، إلا أنّ خلافا وقع بينه وبين أحد الشبّان، في عقده الثاني هو الآخر، ينحدر من المنطقة نفسها، استل على إثره هذا الأخير قطعة حديدية وهوى بها على رأس غريمه فأرداه جثة هامدة.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بخميس متوح تمكنت نت توقيف المشتبه فيه، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة للنظر في المنسوب إليه.

وموازاة مع ذلك، جرت معاينة جثة الهالك من قبل عناصر درك خميس متوح، وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى الإقليمي بالجديدة قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.