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الرئيسية | حوادث | عصابة تبيع "وهم الهجرة" في قبضة شرطة طنجة

عصابة تبيع "وهم الهجرة" في قبضة شرطة طنجة

عصابة تبيع "وهم الهجرة" في قبضة شرطة طنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:41

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة مشتبه في تورطهم في السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه فيهم، وأحدهم من عناصر القوات المساعدة، ويبلغ من العمر 35 سنة، كانوا قد أوهموا ضحيتين بتسهيل تهجيرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل 60 ألف درهم للمرشح الواحد، قبل أن يعرضوهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، ويسلبوهما مبلغا ماليا في إحدى الغابات المجاورة لمدينة طنجة.

التحريات المنجزة، يقول البلاغ، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

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