شرطة الدار البيضاء توقف مختطفة فتاة قاصر‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف امرأة يشتبه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها؛ وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.

إجراءات البحث، يقول البلاغ، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها، البالغة 46 سنة، وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء؛ كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني، واحتفظت بها لمدة أربعة أيام، قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، حسب المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على البحث معها حول إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى.