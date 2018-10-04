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كُتّاب وآراء
إيقاف شخص بحوزته ألفي حبة إكستازي بفاس
أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
المشتبه فيه، الذي يعد من ذوي السوابق القضائية وكان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ملف إكراه بدني، جرى إيقافه على مستوى محطة القطار بمدينة فاس وهو متلبس بحيازة 1960 قرصا مهلوسا من نوع الإكستازي فضلا عن قنينة غاز مسيل للدموع وجهاز هاتف محمول.
وقد جرى إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر الأقراص المخدرة المحجوزة وإيقاف كل المتورطين المحتملين في هذه القضية.