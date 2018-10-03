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كُتّاب وآراء
توقيف المتورطين في اختطاف طفلة بالدار البيضاء
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تم اليوم الأربعاء، إيقاف المشتبه فيها باختطاف الطفلة "خديجة" رفقة اثنين من مشاركيها، أحدهما قاصر.
بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن الموقوفة مشتبه فيها، كذلك، باختطاف رضيعة من قسم الولادة بمستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء، يوم 21 شتنبر 2016.
وشدد البلاغ على أن الأبحاث لا زالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة ذاتها لإيقاف كل من ثبت تورطه، موردا أنه سيتم تقديم المشتبه فيها ومن معها بعد استكمال البحث أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.