شبهة الانتحار شنقاً تلف وفاة "مخازني" بطنجة

هسبريس من طنجة

توفي، صباح اليوم الأربعاء، عنصر ينتمي إلى القوات المساعدة بثكنة منطقة "المنار" بمدينة طنجة.

ولم تؤكد أي مصادر رسمية سبب حادثة الوفاة، التي خلقت استنفارا كبيرا؛ بينما أفادت مصادر متطابقة بأن الضحية انتحر بشنق نفسه بواسطة حبل لفّه حول عنقه.

وقد حل بالثكنة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى القائد الجهوي للقوات المساعدة وعدد من عناصر الدرك الملكي، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات في القضية.