24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري (5.00)

  2. باحثون يكتشفون أداة عظمية عمرها 90 ألف سنة بمغارة في الرباط (5.00)

  3. العدل والإحسان: دخول اجتماعي حارق .. والوضع لا يُبشر بالخير (5.00)

  4. أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب (5.00)

  5. رصيف الصحافة: شتائم مجهولة تتقاطر على وزراء ومسؤولين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عامل الرحامنة يحل مجلس جماعة أولاد ملول

عامل الرحامنة يحل مجلس جماعة أولاد ملول

عامل الرحامنة يحل مجلس جماعة أولاد ملول
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 06:20

أصدر عامل إقليم الرحامنة، الأربعاء، قرارا عامليا يقضي بحل المجلس الجماعي لجماعة أولاد أملول التابعة للنفوذ الترابي لدائرة سيدي بوعثمان من الإقليم سالف الذكر.

وتلا قائد قيادة البحيرة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية للجماعة القروية أولاد أملول، هذا القرار الصادر عن عامل إقليم الرحامنة والذي يحمل رقم 100 والمؤرخ 3 أكتوبر 2018.

وكانت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة أولاد أملول تشمل ضمن جدول أعمالها نقطة ملتمس تقديم الرئيس محمد اليونسي استقالته من رئاسة الجماعة، بعد أن تقدّم 14 مستشارا بعريضة موقعة وضعوها لدى مصالح الجماعة تطالب الرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم استقالته بسبب ما أسموه "الانفراد بتسيير شؤون الجماعة واتخاذ القرارات، وعدم تفعيل اللجان الدائمة، وتهميشهم وإقصائهم من ممارسة حقوقهم كمنتخبين".

في المقابل، أوضح محمد اليونسي، رئيس أولاد أملول، في تصريح لهسبريس، أن وضعه الصحي لم يعد يسعفه على القيام بواجبه؛ وهو ما جعله يتقدم باستقالة إلى عامل إقليم الرحامنة، الذي صادق عليها.

يذكر أن قائد قيادة البحيرة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان سيترأس، منذ اليوم الأربعاء، الجماعة إلى حين انتخاب رئيس وأعضاء مجلس جماعة أولاد أملول بعد الـ15 يوما الموالية لصدور القرار القاضي بحل المجلس المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.