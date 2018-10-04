عامل الرحامنة يحل مجلس جماعة أولاد ملول

إبراهيم مغراوي من مراكش

أصدر عامل إقليم الرحامنة، الأربعاء، قرارا عامليا يقضي بحل المجلس الجماعي لجماعة أولاد أملول التابعة للنفوذ الترابي لدائرة سيدي بوعثمان من الإقليم سالف الذكر.

وتلا قائد قيادة البحيرة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية للجماعة القروية أولاد أملول، هذا القرار الصادر عن عامل إقليم الرحامنة والذي يحمل رقم 100 والمؤرخ 3 أكتوبر 2018.

وكانت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة أولاد أملول تشمل ضمن جدول أعمالها نقطة ملتمس تقديم الرئيس محمد اليونسي استقالته من رئاسة الجماعة، بعد أن تقدّم 14 مستشارا بعريضة موقعة وضعوها لدى مصالح الجماعة تطالب الرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم استقالته بسبب ما أسموه "الانفراد بتسيير شؤون الجماعة واتخاذ القرارات، وعدم تفعيل اللجان الدائمة، وتهميشهم وإقصائهم من ممارسة حقوقهم كمنتخبين".

في المقابل، أوضح محمد اليونسي، رئيس أولاد أملول، في تصريح لهسبريس، أن وضعه الصحي لم يعد يسعفه على القيام بواجبه؛ وهو ما جعله يتقدم باستقالة إلى عامل إقليم الرحامنة، الذي صادق عليها.

يذكر أن قائد قيادة البحيرة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان سيترأس، منذ اليوم الأربعاء، الجماعة إلى حين انتخاب رئيس وأعضاء مجلس جماعة أولاد أملول بعد الـ15 يوما الموالية لصدور القرار القاضي بحل المجلس المذكور.