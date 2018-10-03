جمارك باب سبتة تضبط سيوفا وبضائع مهربة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر فرقة المراقبة بمعبر باب سبتة، الأربعاء، من ضبط عدد من السيوف الكبيرة الحجم، كانت مدسوسة في عربة تحمل شحنة من البضائع المهربة، التي ينوي أحد الأشخاص إدخالها إلى التراب الوطني.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة عثرت على 30 سيفا، يبلغ طول الواحد منها 60 سنتمترا، مخفية بعناية على مستوى الأبواب الأربعة وفي تجاويف معدة أسفل هيكل سيارة رباعية الدفع مرقمة بالمغرب، مبرزا أن السيارة كانت تحمل شحنة من البضائع الغذائية المهربة للتمويه.

وأضاف المصدر ذاته أن قيمة البضائع المحجوزة تفوق 108 آلاف درهم، موضحا أنه جرى إيقاف الشخص المعني بالأمر، المغربي الجنسية، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.