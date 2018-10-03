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الرئيسية | حوادث | جمارك باب سبتة تضبط سيوفا وبضائع مهربة

جمارك باب سبتة تضبط سيوفا وبضائع مهربة

جمارك باب سبتة تضبط سيوفا وبضائع مهربة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:21

تمكنت عناصر فرقة المراقبة بمعبر باب سبتة، الأربعاء، من ضبط عدد من السيوف الكبيرة الحجم، كانت مدسوسة في عربة تحمل شحنة من البضائع المهربة، التي ينوي أحد الأشخاص إدخالها إلى التراب الوطني.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة عثرت على 30 سيفا، يبلغ طول الواحد منها 60 سنتمترا، مخفية بعناية على مستوى الأبواب الأربعة وفي تجاويف معدة أسفل هيكل سيارة رباعية الدفع مرقمة بالمغرب، مبرزا أن السيارة كانت تحمل شحنة من البضائع الغذائية المهربة للتمويه.

وأضاف المصدر ذاته أن قيمة البضائع المحجوزة تفوق 108 آلاف درهم، موضحا أنه جرى إيقاف الشخص المعني بالأمر، المغربي الجنسية، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - برافو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:32
تنقوليك شي خلايع جايات , هنيئا الجمارك على الغنيمة الحربية في انتظار حجز الدروع المتبقية و المنجنيقات و اقواس الرماية
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5
2 - مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:37
شوفو أش وصل للمغرب بسبب القضاء و الحكومة ........ في الأخير تجده من ذوي السوابق القضائية المعفى عنهم أو أشخاص مقربين من البرلمانيين و أعوان السلطة
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2
3 - adil الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:48
السيوف باينة لمن غتبيع المشرملين لمحميين ملي تيقتلو شي مواطن عاد
الامن إشد القاتل معرفناش فقاش تجلي الحملة إهزو علينا هذا الوحوش
باش إحميونا ولينا نخافو نخرجو بليل
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4 - from algeria الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:54
الشاحنة مملوءة بالاغدية و تحتها سيوف مخبأة .
كل الاحترام للشرطة على ذكائها...
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