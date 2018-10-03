24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. دراسة أممية ترصد صعوبة شركات مغربية في إيجاد يد عاملة متعلمة (5.00)

  2. حرائقُ الغابات تلهب طنجة .. وجمعويون ينادون بصَوْن حزامها الأخضر (5.00)

  3. شرب الماء يوميا يقي النساء من التهابات المثانة (5.00)

  4. الحكومة "تسرق" إجراء اقتصاديا من البرنامج الانتخابي لـ"الاستقلال" (5.00)

  5. وزارة التربية تكشف إجراءات لحماية التلاميذ من سوء الأحوال الجوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 37 مرشّحا للهجرة قرب طنجة

البحرية الملكية تنقذ 37 مرشّحا للهجرة قرب طنجة

البحرية الملكية تنقذ 37 مرشّحا للهجرة قرب طنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 19:45

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت، صباح اليوم الأربعاء بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات وأنقذت خلال هذه العملية 37 مغربيا من الذكور مرشحين للهجرة السرية.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المياه الإقليمية الوطنية، قدمت صباح اليوم بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب مطاطي كان يواجه صعوبات بسبب الأحوال الجوية السيئة، وأنقذت بذلك حياة 37 رجلا مغربيا مرشحين للهجرة السرية".

وأضاف البلاغ أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قد نقلوا سالمين إلى ميناء طنجة المدينة، مشيرا إلى أن المركب الذي كان يوجد في حالة جد متهالكة غرق مباشرة بعد عملية الإنقاذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.