مستخدم مطرود يشكو مضايقات شركة "كوكا كولا"

إبراهيم مغراوي من مراكش

قال عبد الحق أيت بالحسن، مستخدم بشركة المشروبات الغازية "كوكا كولا" بمراكش، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة تنديدا بقرار طرد صدر في حقه، إنه تعرض يوم أمس الأربعاء لما نعته بـ"مضايقات من طرف الإدارة التي أمرت بركن الشاحنات بالحيز الذي اتخذه معتصما له".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن "إدارة شركة كوكا كولا أحضرت عونا قضائيا بعدما اتهمتني بعرقلة دخول وخروج الشاحنات، وهذا غير صحيح، وأنا أتوفر على مقاطع فيديو توثق لدخول وخروج المركبات دون أدنى مشكل يذكر"، موردا أن المؤسسة "لم تقدم على هذا التصرف الذي لم تلجأ إليه طيلة 20 يوما من الاعتصام المفتوح الذي أخوضه لانتزاع حقوقي، إلا بعد تغطية قامت بها هسبريس لمشكلتي".

وأبرز بالحسن، ضمن تصريحه لهسبريس، أنه قضى بهذه المؤسسة "أزيد من 12 سنة من الخدمة بكل إخلاص وتفان"، معبرا عن تفاجئه بطرده "بشكل تعسفي بحجج لا أساس لها من الصحة"، بعدما اتهمته الشركة بخيانة الأمانة "معتمدة في ذلك على أدلة واهية"، على حد قوله، مضيفا أن "قانون الشغل ينص على ضرورة اعتماد إجراء آخر كالتوقيف الاحترازي، في انتظار صدور الحكم القضائي".

واستغرب أيت بالحسن، الأب لأربعة أطفال، الذي قضى 20 يوما معتصما أمام مقر الشركة المذكورة، من كون اسمه ما زال حاضرا بالنظام المعلوماتي للشركة رغم طرده؛ "لأن هناك خللا في نظام سلسلة اللوجستيك"، بحسب قوله، مؤكدا أنه سيدخل في أشكالا احتجاجية أخرى، منها المبيت في المعتصم والإضراب عن الطعام إذا لم تفتح إدارة الشركة باب الحوار معه وتعمل على إنصافه.

وطالب المتحدث بإرجاعه إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الصادر في حقه، أو تسوية ملفه تحت إشراف الجهات المسؤولة، وفتح تحقيق مع المسؤول الأول عن نظام اللوجستيك.

يذكر أن مصدرا مسؤولا من السلطة المحلية، طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، قال إن "ممثل السلطة بالمنطقة قام بكل ما يمليه عليه الواجب والقانون والقيم الإنسانية، حيث عرض القضية على مفتش الشغل وعقد لقاء مع محامي الشركة من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع"، مضيفا أن "المنحى الذي أخذه هذا الملف لا يسمح لأي كان بأن يتدخل، بعدما أصبح القرار بيد القضاء"، بتعبيره.