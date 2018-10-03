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كُتّاب وآراء
التزوير يورّط تقنيا يعمل بدائرة للشرطة في مكناس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع تقني من الدرجة الرابعة يعمل بدائرة للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الموظف المذكور يشتبه في كونه أنجز شهادة إقامة مزورة لفائدة سيدة كان يرغب في الزواج منها، تتضمن رقما تسلسليا مغلوطا وبيانات سكنى مزورة، وذلك من أجل استصدار بطاقة تعريف وطنية بمحل إقامة غير صحيح.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع الموظف المعني بالأمر لبحث قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات تزوير هذه الوثيقة الإدارية، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.