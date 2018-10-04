24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري (5.00)

  2. القضاء الكندي يقر بحق العالول في ارتداء الحجاب داخل المحكمة (5.00)

  3. الجرائم الإلكترونية تعيد قضاة المملكة إلى التكوين (5.00)

  4. هل المغرب سائر إلى الانفجار؟ (5.00)

  5. المغرب يرفض استضافة مراكز إيواء واحتجاز المهاجرين الأفارقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة سبعيني داخل سيارته بمدينة القصر الكبير

وفاة سبعيني داخل سيارته بمدينة القصر الكبير

وفاة سبعيني داخل سيارته بمدينة القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 12:14

توفي سبعيني، صباح اليوم، داخل سيارته بشارع وادي المخازن بمدينة القصر الكبير، حيث كان قاصدا مصحة خاصة للقيام ببعض الفحوصات بعدما أحس بآلام.

الراحل كان يسمى قيد حياته "محمد.أ"، وهو من مواليد 1940 بمارتيل؛ أحس بتدهور حالته الصحية، وفق ما أورده أفراد من عائلته، قبل أن يقرر الانتقال بسيارته إلى المصحة، ليفارق الحياة في الطريق.

وحلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بالمكان، حيث قامت بالمعاينة الميدانية وفتحت تحقيقا، قبل أن تأذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها بإذن من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كلنا هذا الرجل الخميس 04 أكتوبر 2018 - 12:29
إنَّا لله وإنا إليه راجعون ،الله يرحمو ويرحم أموات المسلمين جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.