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وفاة سبعيني داخل سيارته بمدينة القصر الكبير
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 12:14
توفي سبعيني، صباح اليوم، داخل سيارته بشارع وادي المخازن بمدينة القصر الكبير، حيث كان قاصدا مصحة خاصة للقيام ببعض الفحوصات بعدما أحس بآلام.
الراحل كان يسمى قيد حياته "محمد.أ"، وهو من مواليد 1940 بمارتيل؛ أحس بتدهور حالته الصحية، وفق ما أورده أفراد من عائلته، قبل أن يقرر الانتقال بسيارته إلى المصحة، ليفارق الحياة في الطريق.
وحلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بالمكان، حيث قامت بالمعاينة الميدانية وفتحت تحقيقا، قبل أن تأذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها بإذن من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كلنا هذا الرجل الخميس 04 أكتوبر 2018 - 12:29
إنَّا لله وإنا إليه راجعون ،الله يرحمو ويرحم أموات المسلمين جميعا
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