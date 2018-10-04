وفاة سبعيني داخل سيارته بمدينة القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

توفي سبعيني، صباح اليوم، داخل سيارته بشارع وادي المخازن بمدينة القصر الكبير، حيث كان قاصدا مصحة خاصة للقيام ببعض الفحوصات بعدما أحس بآلام.

الراحل كان يسمى قيد حياته "محمد.أ"، وهو من مواليد 1940 بمارتيل؛ أحس بتدهور حالته الصحية، وفق ما أورده أفراد من عائلته، قبل أن يقرر الانتقال بسيارته إلى المصحة، ليفارق الحياة في الطريق.

وحلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بالمكان، حيث قامت بالمعاينة الميدانية وفتحت تحقيقا، قبل أن تأذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها بإذن من النيابة العامة المختصة.