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الشرطة القضائية توقف "ولد الدمناتي" في بيوكرى
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 01:42
أفلح كمين نصبته، الخميس، مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى في إسقاط شخص في الثلاثينيات من العمر، يُعد نشيطا ضمن عصابة تُلقب بـ"أولاد الدمناتي"، تنشط في مجال ترويج الممنوعات والضرب والجرح والسرقة تحت التهديد.
وجرى إيقاف المروج المذكور في حي "ماعلّا" بمدينة بيوكرى، حيث حُجزت بداخل منزله كميات وُصفت بالمهمة من مسكر ماء الحياة كانت معدّة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبالغ مالية متحصل عليها من عملية الترويج ودراجات نارية يرجح أنها مسروقة.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، كما يجري البحث من أجل إيقاف باقي أفراد العصابة، الذين حُدّدت هوياتهم.