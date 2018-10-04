سرقات بالخطف تجرّ "قريدة" إلى قضاء فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصالح الأمنية لفاس من إيقاف الملقب بـ"قريدة"، البالغ من العمر 15 سنة، المشتبه فيه باقتراف عمليات سرقة بالخطف وقعت أطوارها بشوارع وسط المدينة الجديدة لفاس، طالت هواتف محمولة وحقائب نسائية في حق ضحايا.

وأفاد مصدر أمني لهسبريس بأن بعض دوائر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ توصلت في شأن هذه السرقات، خلال الأسبوع المنصرم، بشكايات تبين من خلال تصريحات الضحايا أن مقترفيها هم نفس الأشخاص من حيث الأوصاف على متن دراجة نارية.

وأوضح المصدر الأمني أن الأبحاث الميدانية تكاثفت، بما فيها عملية الترصد والتغطية الأمنية بالنقط والممرات الرئيسية بوسط المدينة، إلى أن جرى إلقاء القبض على الرديف بعد أن جرى تشخيص هويته من خلال صورة توصلت بها المصالح الأمنية.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن عملية إيقاف القاصر جاءت بناء على تحريات ميدانية وأبحاث تقنية؛ وهو ما مكن المصالح الأمنية المختصة من تشخيص هوية القاصر المعني، وتحديد مكان وجوده، ومباشرة عمليات أمنية ليلية مكنت من إلقاء القبض عليه.

وتبيّن من خلال البحث المعمق أن المشتبه فيه، يورد المصدر ذاته، من ذوي السوابق القضائية من أجل حيازة وترويج المخدرات، وموضوع عدة شكايات بالسرقة بالخطف بعد أن تعرف عليه الضحايا بسهولة.

وقد جرى وضع الموقوف تحت الملاحظة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويبقى البحث جاريا في حق شريكه الذي جرى تشخيص هويته.