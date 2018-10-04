حريق يأتي على محلّ أفرشة بمقاطعة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

اندلع حريق في محل للأفرشة بحي بين المعاصر بمقاطعة مراكش المدينة، مساء اليوم الخميس، خلف ذعرا وسط سكان الحي الشعبي.

وقالت مصادر هسبريس إن الحريق استنفر مختلف مصالح الأمن بالدائرة الأمنية الثانية والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية باب تغزوت وأعوانها وعناصر القوات المساعدة، مبرزة أن النيران التهمت بشكل كلي المواد الأولية لصناعة الأفرشة المتواجدة بالمحل، وتسببت في حروق بسيطة لاحد المستخدمين.

وبذلت عناصر الوقاية المدنية مجهودا جبارا لإخماد الحريق المهول والحيلولة دون امتداده إلى باقي المحلات والمنازل التي يعج بها الحي المذكور، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة في حين فتحت عناصر الأمن بالدائرة الثانية تحقيقا في ملابسات وأسباب هذا الحادث.