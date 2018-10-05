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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة بـ"أغواطيم"

حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة بـ"أغواطيم"

حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة بـ"أغواطيم"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 00:03

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تحناوت، مساء الخميس، تحقيقا أوليا في وفاة سائق دراجة نارية دهسا من طرف سيارة فارهة على مستوى الطريق الرابطة بين مراكش وتحناوت بالمجال الترابي لجماعة أغواطيم.

وقالت مصادر لهسبريس إن الهالك مجهول الهوية؛ إذ لم يتم العثور بحوزته على أي وثيقة تعرّف به، مبرزة أن عناصر الدرك الملكي التي حلت بمكان الحادثة استدعت أربعة أعوان سلطة ولا واحدا منهم تمكن من التعرف على جثة الضحية.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة لإخضاعها للتشريح الطبي.

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