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كُتّاب وآراء
السجن يستقبل مُستدرج طفل إلى حمام بفاس
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، اليوم الخميس، الستيني المتهم باستدراج طفل قاصر ومحاولة هتك عرضه داخل حمام شعبي بمنطقة بنسودة بفاس على الجلسة المباشرة والعلنية ليوم 15 أكتوبر الجاري، كما قرر إيداعه سجن بوركايز ومتابعته في حالة اعتقال.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن قرار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس تعيين جلسة مباشرة لمحاكمة المتهم، دون إحالته على قاضي التحقيق، جاء بعد إقرار الموقوف بالمنسوب إليه، مبرزة أن زوجة المشتبه فيه وأحد أبنائه حضرا أطوار عرضه على أنظار النيابة العامة.
وكان المتهم، الذي يشتغل بأحد محلات غسل السيارات، قد استدرج القاصر إلى داخل حمام شعبي، أول أمس الثلاثاء، قبل محاصرته داخل الحمام إلى حين حضور عناصر الشرطة بعد أن أفلت الطفل من قبضته مستنجدا بمستخدمي وجموع المستحمين.