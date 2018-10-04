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الرئيسية | حوادث | أوحال بركة مائية تنهي حياة طفل ضواحي زاكورة

أوحال بركة مائية تنهي حياة طفل ضواحي زاكورة

أوحال بركة مائية تنهي حياة طفل ضواحي زاكورة
هسبريس من زاكورة
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 22:28

لقي طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره مصرعه، مساء اليوم الخميس، غرقا في بركة مائية بدوار "تعمريت" التابع لجماعة تغبالت إقليم زاكورة، عندما كان يسبح وسط البركة التي تكونت بفعل الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وبحسب مصدر هسبريس من عين المكان، فقد تدخل أبناء المنطقة لانتشال جثة الغريق، المدعو قيد حياته "ع.ع"، من وسط الأوحال في قعر البركة المائية، بحضور أفراد من أُسرة الضحية الذين صدمهم الحادث.

وفور إشعارها بالحادث، حلت بعين المكان السلطة المحلية بقيادة تزارين، وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي، والوقاية المدنية، وتمت معاينة الجثة، ومباشرة التحريات الأولية لمعرفة جميع ملابسات القضية.

وقد رفضت أسرة الهالك إخضاع الجثة للتشريح، مؤكدة للمصالح الأمنية أن سبب وفاته واضح، وطالبت بتسليمها الجثمان لمباشرة إجراءات الدفن، وهو الطلب الذي استجاب له الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

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