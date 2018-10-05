توقيف تونسي وجزائرية حاولا التسلل إلى مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمعبر فرخانة من توقيف امرأة جزائرية حاولت الدخول إلى مدينة مليلية باستعمال جواز سفر مغربي.

كما أفلحت العناصر الأمنية ذاتها في توقيف مواطن تونسي حاول هو الآخر دخول الثغر المحتل باستعمال جواز سفر مغربي.

وقد تم تسليم الموقوفين لمصلحة الشرطة القضائية بالناظور، لتعميق البحث معهما، حيث تقرر وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وكانت شرطة الحدود بالمعبر ذاته قد تمكنت من توقيف ثلاثة تونسيين، بداية الأسبوع الجاري، حاولوا الدخول إلى المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية بجوزات سفر مغربية.