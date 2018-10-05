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الرئيسية | حوادث | منبر فرنسي: ملك المغرب يضبط نصابا في باريس

منبر فرنسي: ملك المغرب يضبط نصابا في باريس

منبر فرنسي: ملك المغرب يضبط نصابا في باريس
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:25

ذكرت إذاعة RTL الفرنسية أن السلطات الأمنية الباريسية أوقفت أربعينيا كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية، ويشتبهُ في "احتياله على الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن المعني بالأمر قام بتزوير عددٍ من المستندات والوثائق الإدارية قبل أن يفرَّ إلى فرنسا.

ووفقا للمصدر نفسه فإنَّ الشرطة قامت، أول أمس الأربعاء، بمحاصرة المعني بالأمر داخل حانة L'assassin في باريس، بناء على "مذكرة دولية بالاعتقال بسبب احتياله على الملك محمد السادس"، مشيراً إلى أن "المشتبه به تمكّن من تسلق السلم الإداري في المغرب بديبلومات وشواهد مزيفة، إلى أن أصبح رئيساً لإدارة في الرباط".

ونقلت RTL أن "الموقوف تمكّن، بفضل منصبه الحساس، من الوصول إلى مجموعة الوثائق الإدارية المهمة المتعلقة بالأراضي التابعة للدولة. كما مكّنه منصبه الإداري من ببيع مجموعة من الأراضي، ونجح في تحويل حوالي 100 ألف أورو إلى حسابه".

وتابع المصدر: "المعني بالأمر فرَّ إلى فرنسا بعدما انكشف أمره، وهو ما أغضب الملك محمد السادس الذي أمر السلطات الأمنية بالتحرك، لتطلع الشرطة القضائية في باريس على حسابه الشخصي في فيسبوك، ليتم اعتقاله في الحانة التابعة للدائرة الـ11 بباريس".

وأشار المنبر ذاته إلى أنه "في حالة تسليم الموقوف إلى المغرب فإنه سيواجه عقوبة سجنية تصلُ إلى 20 سنة سجنا". وبين المغرب وفرنسا اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي؛ تهدف إلى تعزيز أداء السلطتين القضائيتين في البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - احمد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:40
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-270
2 - ابن المغرب الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:41
نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس..
ان يتدخل أيضا للقبض على المجرمين الذين اكلو الأخضر واليابس
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356
3 - مغربي قح الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:41
حبذا ولو بنفس الطريقة والسرعة يتم القبض على كل مهربي المال العام المغربي إلى الخارج وكل من سولت له نفسه تكديس وتهريب الاموال المغربية في ابناك بنما وسويسرا.
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329
4 - واحد من ألف نصاب الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:44
هذا من خدام الدولة ... هذا مسؤول رفيع المستوى في إحدى الإدارات المغربية ... والطامة الكبرى هي كيف وصل إلى هذا المنصب بتلك الشواهد المزورة... وبالتالي كم من مسؤول لدينا يتوفر على سيرة ذاتية مماثلة لهذا المسؤول الذي كشفت اوراقه وبعد فراره لفرنسا ههههه وما خفي كان اعظم ...
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178
5 - youssef maaseik الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:50
نحن نريد من نهب أكثر من هذا الشخص وهم يتجولون بكل حرية في المغرب 100 ألف أورو لا تساوي شيئا أمام الملايير التي يتوفر عليها مسؤولينا.
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159
6 - حسونة السوسي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:58
إذا لم تقم فرنسا بما قامت به هولندا. . وترفض تسليمه للسلطات المغربية وتتستر على مجرم مبحوث عنه .. !!
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-25
7 - ستيتو حمو الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:59
يوم بعد يوم يتضح ان مقومات الدولة انهارت وانعدمت وهناك أشخاص مع هذا الفراغ اصبحوا يريدون الربح السريع ويكونون علاقات وعصابات لان هناك الفراغ في السلطة الظبطية والردعية وذلك بسبب الفساد والرشوة والتواطء .
نهب الاراضي نهب مختلف الميزانيات نهب المشاريع الغش في كل شيء انعدام تطبيق القانون في وجه رموز الفساد السياسي والسلطوي .
اما هذا الشخص فانه لو لم يتطاول على السلطات العليا لما اصابه اَي شيء فَلَو كانوا الضحايا مواطنين عاديين لما هرب بل يتجول في شواريع الرباط بكل حرية
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36
8 - sliman الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 13:03
المهمة المناسبة في المكان الغير المناسب ! من الاحسن تنفيذها في المغرب ماشي فرااااااااانسااااااااا
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14
9 - اعصيم سمير الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 13:03
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-35
10 - Observateur الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 13:09
المغربي تحدث له فقط عن الملايير و لا تتحدث له عن مغربة التعليم الذي إذا تم سيحل المشاكل الإجتماعية لأجيال المستقبل بكل تأكيد .. المغربي معروف عليه "آني" .. المستقبل هدرا خاوية بالنسبة ليه !
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5
11 - مواطنة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 13:19
هذا دليل أن الشفارة كتار في البلاد وهذشي من زمان و شحال قد الملك ما يتبع و يشد هذوا ما يقد عليهم غير لي خالقهم وواحد تيسير غير ربعة ديال الناس و تيغلبوه عاد شعب كل و ما كاينش لعوين أكتر ي ديال المسؤولين شفارة و عاد كاين واحد الفئة ديال الشعب ما تتعطي والو لهاد البلاد بغات كلشي فابور!!!!
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7
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