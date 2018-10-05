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كُتّاب وآراء
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إيقاف امرأة تروّج المخدرات في ضواحي العاصمة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:26
تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة تمارة من إيقاف مبحوث عنها من أجل ترويج الممنوعات، على مستوى جماعة عين عودة ضواحي الرباط.
وعملت العناصر الأمنية على تفتيش منزل الموقوفة، البالغة 42 سنة، حيث حجزت لديها 2990 علبة لصاق "السيليسيون" و24 قرصا طبيا مخدرا من نوع "زيبام" وكمية من مخدر الشيرا وسكينين من الحجم الكبير.
وقد وُضعت الموقوفة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث حول المنسوب إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الله يهديك الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:53
اﻷم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب اﻷعراق تبارك الله عليك أللا ...
2 - حاميدو الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:56
اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض....
3 - مغربية غاضبة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:59
هاد النوعية من البشر لا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة
هوما لي خرجوا على الشباب المغربي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي أمثالهم!!!
هوما لي خرجوا على الشباب المغربي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي أمثالهم!!!
4 - متتبعة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:02
الله ياخذ فيهم الحق خرجو علي وليدات المسلمين خصهم السجن المؤبد
5 - خليد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:04
وسكينين من الحجم الكبير!!!!!!!!! عند من؟ ؟ !!!! عند امرأة! !!!!! وصدق من قال أن الساعة تقوم على شرار الخلق يعني الذكور و الإناث سواء
6 - ولد الحومة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:27
اللهم استرنا ستر الدنيا والآخرة
عين عودة مهمشة وقلة الأمن تؤدي إلى تفشي الإتجار بالممنوعات
عين عودة مهمشة وقلة الأمن تؤدي إلى تفشي الإتجار بالممنوعات
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