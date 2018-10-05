إيقاف امرأة تروّج المخدرات في ضواحي العاصمة

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة تمارة من إيقاف مبحوث عنها من أجل ترويج الممنوعات، على مستوى جماعة عين عودة ضواحي الرباط.

وعملت العناصر الأمنية على تفتيش منزل الموقوفة، البالغة 42 سنة، حيث حجزت لديها 2990 علبة لصاق "السيليسيون" و24 قرصا طبيا مخدرا من نوع "زيبام" وكمية من مخدر الشيرا وسكينين من الحجم الكبير.

وقد وُضعت الموقوفة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث حول المنسوب إليها.