الشرطة: فيديو جريمة في البرازيل ألصق ببرشيد

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن للوطني إن شريط فيديو نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول جريمة قتل عمد مع التمثيل بجثة فتاة، مرفوقا بتعليقات وتدوينات خطيرة تزعم فيها بأن هذه الجريمة تم ارتكابها بمدينة برشيد، وأن مقترفي تلك الأفعال الإجرامية هم مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يوثق لجريمة وقعت بدولة البرازيل.

المديرية العامة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس اليوم الجمعة، قالت إن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بشكل جدي وسريع مع هذا الشريط، وأجرت في شأنه مجموعة من الأبحاث والتحريات التقنية التي أوضحت بأنه يوثق لجريمة وقعت خارج أرض الوطن، وتحديدا بدولة البرازيل في مستهل السنة الجارية.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ارتكاب أية جريمة وفق الأسلوب الإجرامي الذي يظهر في الشريط المنشور، مشددة على أن مصالحها المختصة حريصة على التفاعل والتصدي لكل المنشورات التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين. كما أنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها على النحو الذي يضمن أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.