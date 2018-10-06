عقوبة سالبة للحرية ضد "بيدوفيل مغربي أمريكي"

إبراهيم مغراوي من مراكش

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش بأربع سنوات سجنا نافذة، وثلاثة ملايين سنتيم كتعويض للضحية "خ. ح"، ضد مستثمر سياحي مغربي أمريكي (36 سنة) أدين باستدراج فتيات قاصرات من دوار الغريبي بإقليم شيشاوة وهتك عرضهن وتصويرهن في مشاهد خليعة وصنع مواد إباحية.

وتعود تفاصيل هذه الملف المسجل تحت رقم 2018/2642/864، الذي أجل أكثر من مرة بسبب غياب ضحايا أخريات رفضن الحضور، إلى الـ14 من شهر مارس الماضي، بعد إيقاف المتهم على خلفية البحث التمهيدي القضائي الذي أجراه الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، مباشرة بعد توصله بقرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة بغرفة نوم المتهم بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار لغريبي بالجماعة القروية مزوضة بإقليم شيشاوة، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتيات على سرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات الجنسية البورنوغرافية مع الفتيات.

وكان المغربي ذو الجنسية الأمريكية اختفى عن الأنظار عندما علم بتسريب قرص مدمج إلى السلطات المحلية، يكشف تفاصيل ممارساته الجنسية الشاذة مع قاصرات بإقامته السياحية في المنطقة، ليضطر بعد ذلك إلى تقديم نفسه لرجال الدرك بمنطقة مجاط بإقليم شيشاوة.

وبعد الاستماع إليه من لدن رجال الدرك في محضر رسمي، والانتقال إلى إقامته السياحية بدوار المذكور، ومعاينة آلات التصوير بإحدى غرف النوم، التي ظهرت في المشاهد الخليعة، اعترف المتهم بجميع أفعاله، مؤكدا أن ممارساته الجنسية مع القاصرات كانت رضائية.