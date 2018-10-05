مجلس النواب يعزل مستفيدا من خمسة ملايين لأداء مناسك "حج وهمي"

هسبريس - محمد بلقاسم

عرضت إدارة مجلس النواب موظفا على المجلس التأديبي، بداية الأسبوع الجاري، مقررة عزله من الوظيفة العمومية، بعد اتهامه بـ"ارتكاب خطأ مهني جسيم، عقب استفادته من منحة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس تقدر بـ5 ملايين سنتيم دون أن يؤدي مناسك الحج". وتقرر رفع القرار لمكتب المجلس للحسم فيه.

الموظف الذي التحق بالوظيفة العمومية سنة 1981، ويشغل مستشارا بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، قدم مبررات مكتوبة وأخرى شفوية أمام المجلس التأديبي الذي رأسه الكاتب العام للمجلس؛ نجيب الخدي.

وتعود تفاصيل عملية العزل التي أثارت العديد من ردود الفعل في الغرفة الأولى إلى الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، والتي تخصص منحة للموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج، شرط أن تكون أسماؤهم ضمن عملية القرعة التي تجريها وزارة الأوقاف، وهو الشرط الذي ينص عليه نظامها الداخلي.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، في الموضوع، تكشف أن الموظف الذي تم عزله أراد أن يسترجع المنحة التي ضاعت منه عندما قام بأداء مناسك الحج بعد حصوله على تأشيرة مجاملة من السعودية، سنة 2016، إذ تم رفض الطلب الذي تقدم به وقتها للجمعية لكون اسمه غير وارد في القرعة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا الصدد أوضحت المعطيات التي توفرت للجريدة من مصادر داخل مجلس النواب أن "المعني بالأمر قام بتقدير مفاده أن من حقه الاستفادة بأثر رجعي من المنحة التي ينص نظام الجمعية الداخلي، على أن تقدم للعضو المنخرط مرة في العمر، بعد الإدلاء بشهادة إدارية من السلطات المختصة بالنسبة للمستفيدين عن طريق القرعة".

وتقدم الموظف خلال الموسم الحالي 2017 للقرعة، ولما تم اختياره تقدم إلى الجمعية بغرض الاستفادة من المنحة التي تخصصها للموظفين، والمقدرة بـ5 ملايين سنتيم، لكنه لم يقم بأداء مناسك الحج، مبررا ذلك في مراسلة للجمعية بكون ظروف خاصة منعته من أداء الحج للمرة الثانية على التوالي.

وفي هذا الإطار ينص النظام الداخلي للجمعية على أن تصرف مساهمة مالية في حدود العدد المقرر من طرف المكتب، لكن لا يمكن للجمعية أن تقدم أي مساهمة مالية إلا في حالتي المستفيدين من قرعة الحج والمستفيدين من حصة إدارة مجلس النواب الذين أفرزتهم لجنة الانتقاء. لكن مبررات الموظف التي قدمها للجمعية وللمجلس التأديبي أشارت إلى أنه ذهب على نفقته الخاصة سنة 2016، وبما أن الاستفادة تكون مرة واحدة في العمر فمن حقه استرجاع المنحة التي "حرم" منها سنة 2016 بعدما حصل على تأشيرة مجاملة.

ومباشرة بعد عودة الموظف المعني من الإجازة الإدارية لشهر غشت، صرح لمكتب جمعية الأعمال الاجتماعية بأنه لم يقم بأداء مناسك الحج، الأمر الذي دفع الجمعية إلى مراسلته بتاريخ 19 شتنبر تمهله إلى حدود 29 شتنبر لإعادة المبلغ لها.

وفي وقت أكدت الجمعية في مراسلتها التي اطلعت هسبريس على نسخة منها على ضرورة استرجاع المنحة، تمسك المعني بحقه في الاستفادة، مبررا ذلك بكون "الهدف هو الحج سواء قمت به مجاملة أو عن طريق القرعة".

وبعدما دخل المعني في مفاوضات مع الجمعية التي قررت حرمانه من جميع الامتيازات التي يستفيد منها موظفو المجلس، مع التأكيد على ضرورة إعادة المبلغ لحسابها، دخلت إدارة المجلس على الخط عندما حددت 3 أكتوبر موعدا لعرض المعني على المجلس التأديبي وقامت بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية.