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كُتّاب وآراء
دركيون يحققون في مقتل سبعينية بجماعة مقريصات
باشرت عناصر الدرك الملكي بجماعة مقريصات، التابعة لإقليم وزان، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة سبعينية شنقا وسط منزلها بدوار "عين قوب" في الجماعة ذاتها.
وحسب مصادر هسبريس فإن امرأة، تبلغ من العمر حوالي 74 سنة، وجدت جثة هامدة معلقة بحبل لف حول عنقها، مشيرة إلى أن الهالكة كانت تعيش بمفردها.
وفور إخبارها انتقلت عناصر من الدرك ومن الوقاية المدنية إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي أشرف بأمر من النيابة العامة المختصة على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية، بهدف الوقوف على أسباب الواقعة.