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الرئيسية | حوادث | أسرة بيضاوية تسترجع ابنها القاصر بعد محاولته "الحريڭ" من مليلية

أسرة بيضاوية تسترجع ابنها القاصر بعد محاولته "الحريڭ" من مليلية

أسرة بيضاوية تسترجع ابنها القاصر بعد محاولته "الحريڭ" من مليلية
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:00

عثر بحي ليساسفة في مدينة الدار البيضاء على قاصر كان قد اختفى عن الأنظار خلال الأيام الماضية، وتحدثت بعض الروايات عن كونه كان يرغب في "الحريڭ" إلى الديار الأوروبية.

وأكد أحد جيران أسرة الطفل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التلميذ محسن تم العثور عليه ليل أمس الخميس بالقرب من مدرسة أبو قاسم الزياني، ليتم نقله إلى منزله وسط فرحة أسرته بعودته.

وأوضح المتحدث نفسه أن الأسرة عاشت الأيام الماضية على أعصابها، إذ توجهت والدة الطفل صوب ثغر مليلية بعدما اتصل بها هاتفيا يخبرها بوصوله إلى هناك، غير أنها عادت أدراجها بعد إشعارها بأن ابنها، الذي يدرس في القسم الثاني إعدادي، عاد إلى المنزل.

وأشارت مصدر جريدة هسبرس الإلكترونية إلى كون القاصر نفسه، الذي يعاني من مرض "السيلياك"، عاد رفقة شخص آخر؛ يعتقد أنه رافقه إلى مدينة مليلية من أجل "الحريڭ" بنية الاستقرار في الديار الأوروبية.

وانتقلت والدة الطفل محسن، البالغ من العمر 14 عاما، اليوم الجمعة إلى مقر الدائرة الأمنية "الدار الحمرا" في الحي الحسني بالدار البيضاء، من أجل الإخبار بعودة ابنها، بعدما كانت قد تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية تفيد باختفائه.

وكان الطفل محسن، الذي ترك أفراد أسرته وشقيقه التوأم في حيرة من أمرهم، اختفى عن الأنظار بعدما توجه نحو المؤسسة التي يدرس بها، مخبرا بعض معارفه برغبته في "الحريڭ" من أجل "الحصول على المال وتفادي إرهاق الأسرة بمطالبه ومستلزمات دوائه".

وتشير الأخبار الواردة من حي ليساسفة إلى كون التلميذ محسن باع هاتفه النقال من أجل تأمين وصوله نحو مليلية؛ غير أنه بمجرد اتصاله بوالدته من هناك عدل عن قراره بعد قولها له: "هَا السّخط هَا الرضَا!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - وجدي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:30
أقضي إجازتي سنوياً بإسبانيا واقول لأولئك اللدين يفكرون في الهجرة الى البلد الايبيري انهم حتى إذا نجحوا في الوصول إلى الضفة الأخرى فسيصدمون بواقع مرير.ابقوا في بلدكم وعيشوا بكرامة الشغل موجود في بلدنا .البناء الفلاحة التجارة ...
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9
2 - مواطن الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:38
تلميذ و قاصر لا يبلغ من العمر الا14 سنة .مازال يدرس،
لا يتوفر على ديبلوم او شهادة او خبرة في الحياة
ماذا سيفعل في اوربا.
اما انه سيمتهن السرقة او بيع المخدرات او يصبح عرضة للاستغلال الجنسي،.
اسألوا عن حال القاصرين في اوربا.
من يعتقد ان اوربا مفروشة بالمال السهل و اليسير واهم كثيرا و من يطبل للحريك عبارة عن امعة يردد كلام بدون ان يعيش في اوربا .
امة جاهلة و متقاعسة و شعبوية لا تعرف ماهو الحق وماهو الواجب .
راكم و سختوا اوربا اصبحنا نستحيي ان نقول اننا مغاربة
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28
3 - حزين الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:38
لا حول و لا قوة الا بالله الكل اصابه جنون الحريك و الهجرة يمكننا ان نعذر العاطلين البالغين الذين اكملوا دراستهم و لم يجدوا فرصه في وطنهم ان يجرب حظهم في مكان اخر اما الاطفال و الذين يدرسون كحياة فليس لهم عذر و ذنبهم على من يسود الدنيا في عيونهم و يبرز لهم اوروبا كالجنة و يكفي قراءة تعليقات قراىكم الكرام التي كلها تحريض و تشجيع على الهجرة الكل يرمي فشله على الوطن .
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27
4 - ولد حميدو الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:40
اجيبوني
طفل 14 سنة مادا سيفعل باوربا حتى و إن كانت توزع الأموال
جيل واعر
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25
5 - محمود الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:45
اهنيء هذه العائلة و يا ريت كل العائلات التي غاب عنها ابناؤها تحدو حذوها ،الناظور مليء بالقاصرين المتشردين و الموءسف ان كل أسبوع نسمع بحوادث مؤلمة اخرها بطر رجل احدهم تحت عجلات القطار الأسبوع الماضي بعد تشبثه لينتقل من الناظور لبني أنصار المحايدة لمليلة المحتلة .
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17
6 - ياسين الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:56
المشكل يكمن في بعض الصفحات الالكترونية التي تروج على ان ؤروبا جنة او فردوس كما يطلق عليها بعض المرضى النفسيين .اي نعم هناك قوانين ليس مثل المغرب وهناك حقوق كفيلة لكن لاننكر ان هناك فقر وعوز وتهميش في بعض المناطق خصوصا التي يقطن فيها العرب .وليس هناك ابواب مفتوحة كما تتصور وليس هناك مال يوزع او ملقى فالارصفة ....فعندما نرى قصر يريدون الحريك فهنا نتوقف ونخمن بان وصلنا الى حالة من التصديق كل ما يقال على المواقع او الصفحات التي همها الوحيد هو التجارة بغبائنا وربح المال على حساب اغبياء او جهل المجتمع ..فحداري من هاته الظاهرة الخطيرة التي هي بحد داته وباء العصر ( المنصات التواصل )
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17
7 - مغربي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:00
اكبر منافق في العالم هو الذي يقول ان المغرب جميل و فيه عن كل يستفسرون عليه و هو نفسه يقضي عطلته في الخارج و كل سنة كذلك مع العلم ان العالم يزور المغرب فقط من اجلجماله و ليس للشغل و التبركيك . باعتباري مهاجر
I can make 100 dollars just like nothing
في رمشة العين
اما المغرب بالله متسور 1000 درهم في النهار الا اذا كنت شفار ديال الدولة اوه اقصد خدام الدولة
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-7
8 - كمال الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:01
احيي هذه العائله لانها على الاقل لم تهمل ابنها وقامت بالبحث عليه. هذا الطفل الذي طبعا قد يكون غرر به من قبل بائع الوهم والفردوس الاروبي.
اقول هذا لان حاكم مليليه صرح مؤخرا عن قفزه نوعيه وطبعا مشينه يقوم به بعض الاباء والامهات المغاربه بحيث الان يرافقون ابنائهم القاصرين حتى داخل مليليه ويعودون ادراجهم الى المغرب تاركين ورائهم فلذات اكبادهم لوحدهم هناك لكي تأويهم لاحقا سلطات مليليه.
انها افعال شيطانيه ومشاهد كلها يندى لها الجبين.
علما ان مليليه لوحدها تأوي حتى الان ما يفوق الالف طفل وقاصر مغاربه.
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5
9 - برامين الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:14
ردا علىصاحب التعليق رقم1 ,الوجدي الدي يقضي اجازته السنوية في اسبانيا،الواقع المرير الدي يصدم هو مايعيشه المغاربة الدين لا حول لهم ولاقوة ،الدين لا يعرفون معنى اجازة،عندما يفكر الانسان في الحربك ،ليس لسبب سوى انه سئم من الحياة والعيش بدون كرامة في وطنه ،ولوشائ القدر لبثدم ف بواقع اخر ،لن يكون اسوئ مما هو عليه في المغرب ،اقل شئ الحرية،لان المغرب اصبح كسجن مفتوح وغابة ينهش فيها القوي الضعيف.
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3
10 - Abdou الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:18
الاطفال اقل من 18 سنة يعرفون ان هناك مراكز لايواء القاصرين ياكلون ويشربون ويقرءون ويتعالجون وعند بلوغهم 18 سنة يحصلون على أوراق الاقامه ويعيشون أحرار.
الموت ولا المذلة
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0
11 - amine الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:19
مهما كانت قسوة الحياة في اوروبا فلن يرمى بك في المستعجلات حتى تتعفن و لن تتغاضى الشرطة عن من يروع الناس بالسيوف و لن يرمى بك في السجون عقدين من الزمن لانك طالبت بحقوقك بينما المشرملون لا يتجاوزن السنة ثم يعيدون الكرة قد لا نعاني المجاعة لكن الحڭرة و التهميش اخطر لاكون واضحا لم افكر يوما في الهجرة و ضعي مستقر و الحمد الله لكن هذا لا يعني ان انكر ما يحدث لاخوتي في بلدي
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