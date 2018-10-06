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الرئيسية | حوادث | توقيف شخصين بشبهة ترويج المخدرات في فاس

توقيف شخصين بشبهة ترويج المخدرات في فاس

توقيف شخصين بشبهة ترويج المخدرات في فاس
هسبريس من الرباط
السبت 06 أكتوبر 2018 - 05:27

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بفاس شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح العمديين، للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى محطة القطار قادمين من مدينة طنجة، إذ أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتهما على 3730 قرصا من مخدر "الإكستازي"، و359 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف مصدر الأقراص المهلوسة المحجوزة، وتوقيف كافة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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