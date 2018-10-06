24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- تقنية التصريف اللمفاوي
- الداودي: مافيا العقار تعبث باستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني
- الأب دانييل: كنائس المملكة تمتلئ بالمسيحيين .. وحرية التعبد مصانة
الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)
مبادرة إنسانية تزرع وركا اصطناعيا لأم معوزة بضواحي تاونات (4.00)
الأب دانييل: كنائس المملكة تمتلئ بالمسيحيين .. وحرية التعبد مصانة (3.67)
- لقاء بين أخنوش والعثماني ينهي الخلافات وسط التحالف الحكومي - (78)
- هل رضخ المغرب لرغبة الدول الكبرى في قبول مفاوضات الصحراء؟ - (70)
- المغرب والجزائر يتفاوضان حول الغاز .. السياسة تختلط بالاقتصاد - (59)
- مستشار ببلدية بروكسيل: الفقر و"اليُتم" دفعاني إلى مغادرة المغرب - (58)
- مجلس النواب يعزل مستفيدا من خمسة ملايين لأداء مناسك "حج وهمي" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف شخصين بشبهة ترويج المخدرات في فاس
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بفاس شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح العمديين، للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى محطة القطار قادمين من مدينة طنجة، إذ أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتهما على 3730 قرصا من مخدر "الإكستازي"، و359 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف مصدر الأقراص المهلوسة المحجوزة، وتوقيف كافة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.