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الرئيسية | حوادث | كهرباء عالية التوتر تسلب حياة شابّ في بولنوار

كهرباء عالية التوتر تسلب حياة شابّ في بولنوار

كهرباء عالية التوتر تسلب حياة شابّ في بولنوار
هسبريس من خريبكة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:05

لقي شاب يبلغ من العمر 27 سنة مصرعه، اليوم الجمعة، نتيجة إصابته بصعق كهربائي إثر محاولته صعود عمود كهربائي عالي التوتر يبلغ ارتفاعه 12 مترا بالقرية المنجمية بولنوار، بإقليم خريبكة.

وعن تفاصيل الواقعة، أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك الملكي تلقت إخبارية بوجود شاب يصارع الموت قرب عمود كهربائي، ما دفع دورية راكبة وسيارة إسعاف إلى الانتقال إلى مكان الحادث، وإحالة المصاب على قسم المستعجلات، ثم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تكهرُب الشاب بتوتر عالٍ تسبب في إصابته بحروق خطيرة متفرقة بجسده، خاصة على مستوى الرجل والبطن واليدين، ورغم المحاولات التي أجراها طاقم طبي وتمريضي لإنقاذ حياته، فإن خطورة الحروق عجّلت بوفاته.

وعن سير التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، أفادت مصادر الجريدة بأن الشرطة العلمية والتقنية حلّت بمكان الواقعة، واستعانت بمصالح المكتب الوطني للكهرباء، إذ جرى قطع الكهرباء وأخذ عينات من الشعر والجلد والدم العالقة بالأسلاك الكهربائية، من أجل إخضاعها للخبرة.

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