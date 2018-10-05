السجن لمغربي أقام علاقة جنسية مع قاصر بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

نطقت محكمة مدينة بامبلونا، الواقعة شمال إسبانيا، بالحرمان من الحرية لمدة 10 سنوات في حق مهاجر مغربي، بعدما توبع في قضية اغتصاب طفلة إسبانية، تبلغ من العمر 13، منذ سنة 2013.

وقال قاضي غرفة الجنايات بالهيئة القضائية ذاتها إن المدان كان يعتدي جنسيا على الضحية، مشيرا إلى أنه صرح خلال أطوار المحاكمة بأن علاقة غرامية كانت تربطه بالقاصر المعتدى عليها.

وزاد القاضي أن المتهم قام بعلاقات جنسية كاملة مع المشتكية داخل منزل أسرتها، رغم أنها لم تكن تتجاوز حينها ربيعها الـ13، مبرزا أن الضحية صرحت خلال جلسات الاستماع بأن العلاقات الحميمية بينهما تمت دون عنف أو ترهيب.

وأكدت النيابة العامة أن الشاب المغربي، البالغ من العمر 29 عاما، غرر بالضحية للقيام بعلاقات جنسية مع شريكها، في وقت أقرت بأن الفعل الإجرامي المرتكب لم يبلغ درجة الاغتصاب.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم القابل للطعن فإن المحكوم عليه كان يزور مقر إقامة أسرة الضحية، قبل أن يتطور الأمر إلى إقامة علاقة حميمية معها، رغم علمه المسبق بأن شريكته لم تبلغ الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي المحدد في 16 عاما.