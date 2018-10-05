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الرئيسية | حوادث | السجن لمغربي أقام علاقة جنسية مع قاصر بإسبانيا

السجن لمغربي أقام علاقة جنسية مع قاصر بإسبانيا

السجن لمغربي أقام علاقة جنسية مع قاصر بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:05

نطقت محكمة مدينة بامبلونا، الواقعة شمال إسبانيا، بالحرمان من الحرية لمدة 10 سنوات في حق مهاجر مغربي، بعدما توبع في قضية اغتصاب طفلة إسبانية، تبلغ من العمر 13، منذ سنة 2013.

وقال قاضي غرفة الجنايات بالهيئة القضائية ذاتها إن المدان كان يعتدي جنسيا على الضحية، مشيرا إلى أنه صرح خلال أطوار المحاكمة بأن علاقة غرامية كانت تربطه بالقاصر المعتدى عليها.

وزاد القاضي أن المتهم قام بعلاقات جنسية كاملة مع المشتكية داخل منزل أسرتها، رغم أنها لم تكن تتجاوز حينها ربيعها الـ13، مبرزا أن الضحية صرحت خلال جلسات الاستماع بأن العلاقات الحميمية بينهما تمت دون عنف أو ترهيب.

وأكدت النيابة العامة أن الشاب المغربي، البالغ من العمر 29 عاما، غرر بالضحية للقيام بعلاقات جنسية مع شريكها، في وقت أقرت بأن الفعل الإجرامي المرتكب لم يبلغ درجة الاغتصاب.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم القابل للطعن فإن المحكوم عليه كان يزور مقر إقامة أسرة الضحية، قبل أن يتطور الأمر إلى إقامة علاقة حميمية معها، رغم علمه المسبق بأن شريكته لم تبلغ الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي المحدد في 16 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الفيلسوف الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:20
لا يعذر المرء يجهله للقانون... القانون الاسباني واضح ولن يشفع للمتهم تصريحات القاصر التي لم تبلغ حينها سن الرشد..
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2 - قريبا من المنطق الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:26
اعتقد ان من تقبل الجنس عن طواعية ودون إكراه لايجب وضع تهمة المغتصب على من واقعها هي من ارادت وربما هي من قالت هيت لك إنها علاقة بالتراضي ومتعة متبادلة كان ضحيتها طرف ونجا الآخر . للتذكير أمي أنجبتني وهي ابنة اربعة عشر ربيعا فهل كان أبي مغتصبا وهل كان من أباحها إياه مشاركا . قليلا من المنطق أيها واضعوا القانون .
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3 - طالب قانون الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:32
مزيانة باش تشوفو كيفاش الاجانب كيكون الرد ديالهومً منين كايدير شي مغربي شي حاجا فبلادهوم’ حنا باربي قاتلا جوج متشريدين توبعت في حالة سراح ، الأجنبي الذي أهان راية العلم المغربي توبع في حالة سراح لأنه كان في حالة سكر ...
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4 - منير الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:44
ا مالك اصاحبي مالك 13 عام واش شويا لباس
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5 - adms السبت 06 أكتوبر 2018 - 00:17
ونعم الحق هكدا يجم تطبيق الاحكام في دولتنا عوض لكن لاسف لا نجد هدا الحق فالحق هنا سوى للاقوى و
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