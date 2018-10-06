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الرئيسية | حوادث | حارس شخصي يحمي خطيب مسجد "حسان" بالرباط

حارس شخصي يحمي خطيب مسجد "حسان" بالرباط

حارس شخصي يحمي خطيب مسجد "حسان" بالرباط
هسبريس - محمد الراجي
السبت 06 أكتوبر 2018 - 10:15

بعد تعرّضه لمحاولة طعن على يد شخص مختل، شهر ماي الماضي، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، أضحى خطيب مسجد حسان المجاور لضريح محمد الخامس بالرباط تحت حماية حارس شخصي، يلازمه منذ دخوله إلى المسجد إلى حين مغادرته بعد أداء الصلاة.

ويرافق الحارس الشخصي الخطيب منذ لحظة دخوله إلى المسجد، ثم يجلس قبالة المنبر، وحين تقام الصلاة يأخذ مكانه في مكان مخصص له في الصف الأمامي.

ولوحظ أنّ خطيب الجمعة لمسجد حسان لم يعد يقوم أمام المحراب ليسلم عليه الناس والإجابة عن أسئلة بعضهم، بل يغادر المسجد مباشرة بعد الدعاء، حيث يقوم حارسه الشخصي ويقبض يده ويصحبه إلى غاية مغادرة المسجد.

جدير بالذكر أنّ خطيب المسجد المذكور كان قد تعرّض لمحاولة طعن على يد شاب لأسباب مجهولة، عمَد إلى الصعود إلى المنبر لطعن الإمام؛ لكن المصلّين تمكنوا من شلِّ حركته، وقبضوا عليه قبل أن يسلّموه إلى الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - l'expert retraite bénévole السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:02
سبق لنا أن هنئنا هذا الإمام على ما أتاه الله من صبر و قوة لتهديئة الأمور و إتمام صلاة الجمعة في الوقت الذي فر فيه بعض المصلين من المسجد خوفا...من الموت ناسين أن الموت الذي يفرون منه سيدركهم و لو كانوا في قصور مشيدة.

و نشير فقط إلى أن إمام مسجد الحرام على سبيل المثال يحاط كذلك بحراس شخصيين ويقول عز و جل خوذوا حذركم عند كل صلاة و الله أعلم
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-2
2 - Momo السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:06
دبا هاد الحارس واش غيحضي الامام او يصلي اثناء قيام الصلاة و نحن نعرف ان الخشوع في الصلاة واجب.كيف ذلك؟
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-4
3 - .moha السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:07
أن دل هدا يدل على قلة الأمان الان الحامي هو الله ولا يصبنا الا مكاتب الله لنا
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1
4 - سلام السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:19
أين أنت يا ايام زمان، الفقر والأمان والضعف والإيمان... حسبي لله ونعم الوكيل على هذا التطور وعلى هذه الحظارة.
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7
5 - ملاحظ السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:27
كم من حارس شخصي كان للرسول " ص ".....و لأبي بكر و عمر و عثمان و علي.....كم ؟
فقط هؤلاء ممن اخلصوا النية لله و اعتبروا الموت سبقا لله لا غير.....أما ما تبقى لنا فلكم واسع النظر فيهم......
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0
6 - youssef السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:31
اودي صافي يمشي يشد تقاعد ، هنالك العديد الدين يريدون تادية وضيفته
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7 - Majid السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:40
Il faut revoir les sanctions contre le port des coteaux
Au lieu de 6 ans ou 7 ans de prison, il faut par exemple 20 ans de travaux forcés
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