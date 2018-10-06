توقيف أربعة متورطين في قضية سرقة وانتحال صفة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة أشخاص، من بينهم سيدة وشرطيان يعملان بمدينة الرباط؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز .

وكانت ولاية أمن الرباط توصلت، أول أمس الخميس، بشكاية من سيدة تدعي أنها ضحية سرقة وابتزاز من طرف شخصين انتحلا صفة موظفي شرطة، وقاما بسلبها مبلغا ماليا ومجوهرات بدعوى أنها متورطة إلى جانب زوجها في قضية زجرية.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية واستغلال جميع القرائن والأدلة المادية، أسفرت عن توقيف مشتبه فيه كان ينتحل صفة موظف شرطة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف شرطيين، برتبة مقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في المساهمة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية؛ فضلا عن توقيف سيدة يشتبه في ارتباطها بهذه القضية، تم العثور بمنزلها على الحلي والمجوهرات الذهبية المحصلة من هذه العملية الإجرامية .

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.