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كُتّاب وآراء
السلطات المغربية تعترض 59 مهاجرا بالدريوش
اعترضت السلطات 59 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 6 نساء وطفلان، في سواحل الدريوش ضواحي الناظور، عندما كانوا يستعدون لاستقلال قارب للتوجه إلى إسبانيا.
عملية التوقيف تمت بالتعاون مع عناصر القوات المساعدة، ليتم في وقت لاحق تسليم المعنيين إلى عناصر الدرك الملكي لفتح تحقيق في الحادثة، وفق ما ذكرته وكالة "إفي".
يذكر أن العام الحالي شهد زيادة هائلة في حركة القوارب من سواحل شمال المغرب نحو إسبانيا، إذ أحبط المغرب 54 ألف محاولة هجرة؛ بينما سجلت السلطات الإسبانية أكثر من 41 ألف واقعة دخول غير قانوني إلى أراضيها.