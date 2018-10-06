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كُتّاب وآراء
جثة أربعينية تستنفر الدرك ضواحي بومالن دادس
عثر على جثة أربعينية، صباح اليوم السبت، بالقرب من شلالات "ايت ابريرن" التابعة لجماعة ايت سدرات الجبل السفلة، بإقليم تنغير.
وقد أبلغت الساكنة المحلية عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لبومالن دادس، والمركز القضائي للدرك، والشرطة العلمية بورزازت، والوقاية المدنية ببومالن دادس، التي انتقلت على الفور إلى عين المكان من أجل معاينة الجثة.
وكشف التحقيق الأولي الذي باشرته المصالح الأمنية المذكورة هوية الضحية الأربعينية، التي تنحدر من المنطقة حيث تم العثور على جثتها، وتعاني من "اضطرابات نفسية"، بحسب إفادة مصدر مطلع.
المصدر ذاته قال لهسبريس إن أسباب الوفاة مازالت مجهولة، مضيفا أن الجثة تم نقلها إلى قسم الأموات بورزازات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي، قصد تحديد أساب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت هناك أي دلائل جنائية.