أمن مراكش يفك لغز سرقة 1300 يورو من أجنبي

ابراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمراكش، السبت، من تحديد هوية سارق مبلغ 1300 يورو من إحدى دور الضيافة بحي القصبة.

وتوصلت مصالح الأمن إلى الفاعل في وقت وجيز، وتمت مواجهته بالمنسوب إليه فاعترف بارتكابه فعل السرقة، بحسب مصادر هسبريس، التي أوضحت أن الأمنيين قاموا بتفتيش قانوني بمحل سكنى المشتبه فيه أسفر عن حجز المبلغ المالي المصرح بسرقته كاملاً.

وكان سائح أجنبي وصع شكاية ضد مجهول قام بسرقة مبلغ 1300 يورو من داخل غرفة بإحدى دور الضيافة؛ ما دفع عناصر الدائرة الى فتح تحقيق أسفرت أبحاثه وتحريات الميدانية عن تتبع خيوط القضية التي ساعدت في فك لغز هذه السرعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام العدالة، كما تم تسليم المبلغ المالي المسروق إلى صاحبه.