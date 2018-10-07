24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسائل "كبور" تفضح تناقضات المجتمع المغربي في عرض ساخر
- حالة إنسانية جد مؤثرة
- دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياسي بالريف في عهد الخطابي
- السفير البريطاني وكونفليونس
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة" (5.00)
- بنصديق: هاري يخاف صعود الحلبة .. صلاحيته الرياضية منتهية - (113)
- العثماني يشبّه التراشق الحكومي بالخلافات الزوجية: نتخاصم ولا نفترق - (78)
- صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة" - (66)
- إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية - (63)
- رصيف الصحافة: شرطي مغربي سابق يملك ورقة بقيمة مليون دولار - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يفك لغز سرقة 1300 يورو من أجنبي
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمراكش، السبت، من تحديد هوية سارق مبلغ 1300 يورو من إحدى دور الضيافة بحي القصبة.
وتوصلت مصالح الأمن إلى الفاعل في وقت وجيز، وتمت مواجهته بالمنسوب إليه فاعترف بارتكابه فعل السرقة، بحسب مصادر هسبريس، التي أوضحت أن الأمنيين قاموا بتفتيش قانوني بمحل سكنى المشتبه فيه أسفر عن حجز المبلغ المالي المصرح بسرقته كاملاً.
وكان سائح أجنبي وصع شكاية ضد مجهول قام بسرقة مبلغ 1300 يورو من داخل غرفة بإحدى دور الضيافة؛ ما دفع عناصر الدائرة الى فتح تحقيق أسفرت أبحاثه وتحريات الميدانية عن تتبع خيوط القضية التي ساعدت في فك لغز هذه السرعة.
وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام العدالة، كما تم تسليم المبلغ المالي المسروق إلى صاحبه.