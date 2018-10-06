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كُتّاب وآراء
جانح يرسل رجل سلطة إلى المستعجلات بسطات
نقل قائد المقاطعة الثانية بالنيابة بمدينة سطات، السبت، إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية، وتسلّم شهادة طبية تفوق مدة العجز فيها 24 يوما، بعد تعرّضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من قبل شخص بحي قطع الشيخ بالمدينة سالفة الذكر.
وحسب مصادر هسبريس فإن رجل السلطة كان ضمن لجنة مشتركة لتحرير الملك العمومي، في الساعات الأولى من صباح اليوم على مستوى حي قطع الشيخ، في إطار حملات يومية، ليفاجأ بشخص باغته بطعنة سكين على مستوى كتفه الأيسر، لأسباب مازالت موضوع بحث من قبل عناصر الضابطة القضائية.
وفور علمها بالحادث تدخّلت عناصر الشرطة التابعة لأمن سطات، وتمكّنت من توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، لكشف أسباب وملابسات الاعتداء، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.