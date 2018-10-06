24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "بوديموس" يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف (5.00)

  2. رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية (5.00)

  3. حكيمي يتألق مع دورتموند في صدارة البوندسليغا (5.00)

  4. ماذا يعني الاستقلال في زمن العولمة...؟ (5.00)

  5. وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جانح يرسل رجل سلطة إلى المستعجلات بسطات

جانح يرسل رجل سلطة إلى المستعجلات بسطات

جانح يرسل رجل سلطة إلى المستعجلات بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:15

نقل قائد المقاطعة الثانية بالنيابة بمدينة سطات، السبت، إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية، وتسلّم شهادة طبية تفوق مدة العجز فيها 24 يوما، بعد تعرّضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من قبل شخص بحي قطع الشيخ بالمدينة سالفة الذكر.

وحسب مصادر هسبريس فإن رجل السلطة كان ضمن لجنة مشتركة لتحرير الملك العمومي، في الساعات الأولى من صباح اليوم على مستوى حي قطع الشيخ، في إطار حملات يومية، ليفاجأ بشخص باغته بطعنة سكين على مستوى كتفه الأيسر، لأسباب مازالت موضوع بحث من قبل عناصر الضابطة القضائية.

وفور علمها بالحادث تدخّلت عناصر الشرطة التابعة لأمن سطات، وتمكّنت من توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، لكشف أسباب وملابسات الاعتداء، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.