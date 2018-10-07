جمارك "طنجة المتوسط" تحجز هواتف نقالة ذكية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت العناصر الجمركية المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، في علميتين منفصلتين، من إحباط عملية تهريب عدد كبير من الهواتف النقالة الذكية.

التدخل الجمركي الأول جرى خلاله حجز 495 هاتفا ذكيا؛ من بينها 334 هاتفا جديدا، كانت مخبأة بعناية داخل عربة مقطورة تجرها سيارة خفيفة مرقمة بفرنسا.

العملية الثانية تمكنت الجمارك خلالها من حجز 174 هاتفا ذكيا جديدا ومستعملا و5 حواسيب محمولة، حاول مغربي مقيم بفرنسا إدخالها دون التصريح بها.