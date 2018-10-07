وفاة وإصابات في انقلاب حافلة بالقرب من ورزازات

هسبريس من الرباط

لقيت سيدة مصرعها في الحين، وأصيب 23 شخصا آخر بجروح بين الخفيفة والبليغة، ليلة السبت الأحد، على إثر حادثة سير نجمت عن انقلاب حافلة لنقل الركاب بعد هبوطها في منحدر، على الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورزازات، وبالضبط منطقة تازنتوت.

وأوضحت السلطات المحلية لهسبريس أنه قد جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات، لتلقي العلاجات الضرورية، كما أشارت إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث التي ما زالت مجهولة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، وفور إبلاغه بوقوع الحادثة، انتقل إلى عين المكان، من أجل الوقوف على عملية إنقاذ ونقل المصابين، فيما قام أيضا بزيارة الجرحى داخل المستشفى المذكور، وأوصى إدارة المستشفى على ضرورة العناية وتتبع حالات المصابين.

خالد السالمي، المندوب الإقليمي للصحة، أوضح أن المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات استقبل، في الساعة الثانية عشرة من الليلة البارحة، 23 شخصا أصيبوا في حاثة انقلاب حافلة، كانت تؤمن تنقل المسافرين بين أكادير والراشيدية، موضحا أن المصابين تلقوا الإسعافات الضرورية.

وأكد المسؤول ذاته أن جميع المصابين جرى الاحتفاظ بهم في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرا إلى أنهم سيغادرون المستشفى بعد زوال اليوم الأحد، لافتا إلى أن عامل الإقليم ظل طيلة الليلة يسأل عن حالة المصابين عبر الهاتف، بعد عودته من المستشفى ومكان الحادث.