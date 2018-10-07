24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياسي بالريف في عهد الخطابي
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- إسقاط الجنسية المغربية
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (129)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (51)
- خبير في التحليل النفسي: هل تحرر المؤمنون من قبضة رجال الدين؟ - (49)
- مسيرة بالرباط تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة - (46)
- مسؤول إسرائيلي: المغرب يدرج "الهولوكوست" في مناهج التعليم - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيّدتان تحاولان الانتحار في يوم واحد قرب ابن أحمد
أقدمت سيّدتان، إحداهما قاصر، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على محاولتي انتحار بتناول مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، بمسقط رأسيهما بمنطقة أمزاب ناحية سطات، في ظروف مبهمة ولأسباب مجهولة فتحت بشأنها عناصر الضابطة القضائية بحثا تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحالة الأولى تتعلق بثلاثينية "ف. ش" تنحدر من منطقة أولاد ناصر سيدي حجاج، والحالة الثانية تهمّ قاصرا "ش. م" من أولاد فارس دائرة ابن أحمد، جرى نقلهما عبر سيارتي إسعاف إلى المستشفى بسطات.
ووفق مصادر طبية، فإن الطبيب المداوم قرّر، بعد استفادة السيدتين من العلاجات الأولية، توجيههما عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الدار البيضاء نظرا لعدم شغور أسرة بقسم الإنعاش بسطات، إلا أن السيدة الثلاثينية غادرت المستشفى صباح اليوم بعدما فضّل أهلها عدم نقلها إلى البيضاء، في حين ما تزال القاصر تتلقى العلاجات الضرورية.