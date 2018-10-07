سيّدتان تحاولان الانتحار في يوم واحد قرب ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدمت سيّدتان، إحداهما قاصر، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على محاولتي انتحار بتناول مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، بمسقط رأسيهما بمنطقة أمزاب ناحية سطات، في ظروف مبهمة ولأسباب مجهولة فتحت بشأنها عناصر الضابطة القضائية بحثا تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحالة الأولى تتعلق بثلاثينية "ف. ش" تنحدر من منطقة أولاد ناصر سيدي حجاج، والحالة الثانية تهمّ قاصرا "ش. م" من أولاد فارس دائرة ابن أحمد، جرى نقلهما عبر سيارتي إسعاف إلى المستشفى بسطات.

ووفق مصادر طبية، فإن الطبيب المداوم قرّر، بعد استفادة السيدتين من العلاجات الأولية، توجيههما عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الدار البيضاء نظرا لعدم شغور أسرة بقسم الإنعاش بسطات، إلا أن السيدة الثلاثينية غادرت المستشفى صباح اليوم بعدما فضّل أهلها عدم نقلها إلى البيضاء، في حين ما تزال القاصر تتلقى العلاجات الضرورية.