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الرئيسية | حوادث | لسعة عقرب ترسل رضيعا إلى مستعجلات البيضاء

لسعة عقرب ترسل رضيعا إلى مستعجلات البيضاء

لسعة عقرب ترسل رضيعا إلى مستعجلات البيضاء
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 06:50

أحيل رضيع في بداية عامه الثاني، الأحد، من مستشفى الحسن الثاني بسطات على مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، بعدما تعرّض للسعة عقرب بمقر سكن أسرته بسيدي حجّاج دائرة ابن أحمد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الرضيع "ي. ج" نقل في منتصف الليل إلى قسم مستعجلات بسطات، وبعد الإسعافات الأولية جرى توجيهه إلى مستشفى البيضاء حيث حالته الصحية مستقرّة.

وأوضحت مصادر طبية أن إحالة الرضيع على مدينة الدار البيضاء كان بسبب عدم شغور مصلحة العناية المركّزة بسطات.

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